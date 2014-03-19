5 سفره هفت سین زینت بخش اماکن عمومی زابل است

احمد میر در گفتگو با مهر ابراز داشت: در آستانه فرارسیدن سال نو تعداد 5 سفره هفت سین در میدان امام حسین(ع) ، میدان یعقوب لیث و میدان ولایت و همچنین در پارک ملت و بوستان یعقوب لیث برپا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نسبت به تنظیف سطح شهر، نورپردازی، کاشت گل و همچنین تمهیدات لازم به منظور اسکان مسافران ومهمانان نوروزی در امکان عمومی و همچنین مدارس این شهرستان اقدام شده است افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر زابل تمامی تلاش خود را به منظور رفاه حال مسافران در این راستا به کار گرفته است.

وی ادامه داد: در طول ایام تعطیلات نوروزی تعداد 18 نانوایی به صورت کشیک کار پخت و عرضه نان مورد نیاز مردم و همچنین مسافران را برعهده دارند.

میر بیان داشت: نصب بنر حاوی نقشه جامع شهر در میدان یعقوب لیث و میدان راه و ترابری و توزیع بروشورهای راهنمای مسافران به منظور آگاه سازی و اطلاع رسانی لازم از جمله اقدامات دیگر در این راستا است.

وی اضافه کرد: به منظور ارایه خدمات مطلوب نسبت به ایجاد و راه اندازی اتوبوس های درون شهری به منظورتسهیل سفر به تفرجگاه های سیستان نیز اقدام شده است.