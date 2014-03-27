چالشهای یک وزارتخانه با مجلسیها/ پاسخهای وزیر و قانع نشدن نمایندگان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از وزارتخانه هایی که در سال 92، به جمع پر حاشیه ترین ها پیوست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. همزمان با تغییر و تحولات کشور به علت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محوری ترین دستگاه آموزش عالی دستخوش حاشیه ها و اتفاقاتی شد که هنوز هم ادامه دارد و در سال جدید هم باید منتظر ادامه این حاشیه ها باشیم.

تعطیلی دانشگاهها در انتخابات

ابتدای سال گذشته مهمترین موضوعی که حاشیه ساز شد، تعطیلات دانشگاهها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. با اعلام کامران دانشجو - وزیر سابق علوم، مقرر شد تمام دانشگاههای کشور با برگزاری زود هنگام امتحانات پایان ترم، کلاسهای درس را پیش از برگزاری انتخابات تعطیل کنند.

همین موضوع منجر به بروز انتقادات تعداد زیادی از دانشجویانی بود که تمایل بودند در محیط دانشگاه فعالیتهای انتخاباتی انجام دهند. اما کامران دانشجو این بخشنامه را تغییر نداد و انتخابات ریاست جمهوری در تعطیلی دانشگاهها برگزار شد.

میلی منفرد وزیر نشد

پس از آنکه کابینه حسن روحانی - رئیس جمهور دولت یازدهم در روز تحلیف مشخص شد، نام جعفر میلی منفرد هم در میان کاندیداهای این کابینه مشاهده می شد. فردی که گفته می شد در خرداد 88 به عنوان یکی از معترضین به اتنخابات آن سال، فعالیت می کرده است.

بسیاری از دانشجویان و برخی دیگر از مخالفان تا پیش از دفاع میلی منفرد از خود در صحن مجلس، از طریق رسانه ها مخالفت خود را با این انتخاب حسن روحانی اعلام کردند. در روز دفاع میلی منفرد از برنامه هایش، همانطور که پیش بینی می شد وی نتوانست رای کافی را از نمایندگان خانه ملت به دست آورد و بنابراین به عنوان وزیر علوم از رفتن در این وزارت علوم، باز ماند و کامران دانشجو همچنان وزیر باقی ماند.

بازگشت توفیقی به وزارت علوم

حسن روحانی که در انتخاب خود برای وزارت علوم موفق نبود، جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد اما توفیقی و فعالیتهایش در سال 88 هم حاشیه دار بود و انتقادات بیشماری از دانشجویان و برخی قشرهای دیگر جامعه را به دنبال داشت.

توفیقی پیش از این هم در وزارت علوم به عنوان وزیر این وزارتخانه فعالیت کرده بود و حال یک بار دیگر در دولت یازدهم بر صندلی سرپرستی می نشست. در روزهایی که توفیقی سرپرست وزارت علوم و اختیار هر تغییر و تحولی را داشت، دست به انتصاباتی زد که چالشهایی را برایش رقم زد.

آغاز تغییرات حاشیه دار در دانشگاههای کشور

جعفر توفیقی در نخستین تغییر خود، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را برکنار کرد. سپس رئیس دانشگاه علامه طباطبایی برکنار شد. تغییرات این دو فرد باعث خوشحالی عده ای از دانشجویان و استادان و ناراحتی عده ای دیگر شد.

حتی در این میان، مجلس هم انتقاداتش را آغاز و اعلام کرد که سرپرست نمی تواند حق تغییرات داشته باشد اما توفیقی بر این تاکید داشت که طبق قانون می تواند دست به تغییرات بزند.

بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه

وقتی توفیقی به وزارت علوم رفت، تعداد زیادی از استادان و دانشجویان درخواست بازگشت به دانشگاه و کلاس درس را داشتند و توفیقی به همراه تیمش در وزارت علوم به این درخواستها رسیدگی کرد و تعدادی از این استادان و دانشجویان به آموزش عالی بازگشتند.

نمایندگان مجلس نیز پیگیریهای خود را در این زمینه آغاز کردند نحوه بازگشت این افراد به دانشگاهها انتقاداتی را به دنبال داشت.

سومین وزیر در وزارت علوم

جعفر توفیقی نزدیک به دو ماه در وزارت علوم ماند و بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته، رضا فرجی دانا که مدتی را برای گذراندن فرصت مطالعاتی در خارج از کشور به سر می برد، صندلی وزارت را با رای نمایندگان مجلس از توفیقی گرفت و بر مسند وزارت تکیه زد.

ادامه تغییرات در دانشگاهها به شیوه جدید

به گزارش مهر، با آمدن فرجی دانا به وزارت علوم، تغییرات در دانشگاهها و وزارت علوم به شیوه دیگری حاشیه دار شد. فرجی دانا ابتدا برای شروع تغییرات ترکیب مهره های وزارت علوم را آنگونه که در نظر گرفته بود تغییر داد و در نخستین گام، جعفر میلی منفرد را به عنوان معاون آموزشی، عبدالحسین فریدون را به عنوان مدیر کل دفتر وزارتی و جعفر توفیقی را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد.

پس از این تغییرات که البته اعتراض نمایندگان مجلس را به همراه داشت، فرجی دانا تغییر روسای دانشگاهها را آغاز کرد. از برکناری تلفنی گرفته تا روشهای دیگر، شیوه های برکناری روسای دانشگاهها بنا به گفته خودشان در سطح آموزش عالی کشور آغاز شد.

تشکیل یک کمیته خاص در وزارت علوم

با تصمیمات در نظر گرفته شده، کمیته ای در وزارت علوم تشکیل و یک تیم بازرسی تشکیل شد که به دانشگاههای کشور سرکشی کرده و بر اساس مسائل و مشکلاتی که در دانشگاهها وجود دارد، روسای دانشگاهها تغییر کنند.

قطار تغییرات در میان روسای دانشگاهها که توسط توفیقی روشن شده بود توسط فرجی دانا به حرکت درآمد و تاکنون هم ادامه دارد. فرجی دانا از آبان ماه تا روزهای پایانی سال، نزدیک به 33 رئیس دانشگاه را تغییر داد و روال این انتصابات همچنان ادامه دارد چون هنوز تمام روسای منصوب شده از سوی کامران دانشجو به طور کامل عوض نشده اند.

دردسرهای مجلس و وزارت علوم

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که از بیرون گود شاهد این تغییرات بود، بیکار ننشست و وزیر علوم و معاونانش تقریباً هر هفته میهمان نمایندگان مجلس بودند. از بحث دانشجویان ستاره دار گرفته تا سوال از وزیر علوم در صحن علنی مجلس به علت اتفاقات 16 آذر و انتصاب توفیقی و میلی منفرد در وزارت علوم، مباحثی بود که فرجی دانا ناچار به پاسخگویی شد.

کارت زرد مجلس به فرجی دانا

نمایندگان مجلس فرجی دانا را به مجلس کشانده و از وی درباره انتصاباتش سوال پرسیده و فیلمی از اتفاقات 16 آذر پخش کردند. فرجی دانا برای انتصاباتی که انجام داده پاسخهایی داد که از نظر نمایندگان مجلس قانع کننده نبود و وزارت علوم کارت زرد خود را از مجلسیها دریافت کرد.

ادامه انتصابات در دانشگاهها

تیم بازرسی که به پیشنهاد وزارت علوم تشکیل شد، روزانه با سه نفر کارشناس روانه دانشگاههای کشور می شد؛ این سرکشیها تا آنجا ادامه داشت که حتی منجر به تغییر روسای دانشگاهها می شد. حضور این تیم در برخی دانشگاهها گاه موجبات رضایت و گاه موجبات اعتراض دانشگاهیان را فراهم می ساخت. اما نکته جالب این بود که اکثر روسا بعد از حضور این تیم در محل کارشان، برکنار می شدند.

کدام دانشگاهها رئیس جدید دارند

تا این لحظه روسای دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، پیام نور، اصفهان، گیلان، علم و صنعت، فردوسی مشهد، تفرش، جندی شاپور، ارومیه، باهنرکرمان، بین المللی امام خمینی (ره)، اراک، علوم کشاورزی گرگان، منابع طبیعی گلستان، شیراز، یزد، تبریز، خوارزمی، صنعتی بابل، تحصیلات تکمیلی زنجان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، حکیم سبزواری، مراغه، تهران، فنی و حرفه ای، علامه طباطبایی، صنعتی اصفهان، یاسوج، علوم اقتصادی، شهدای هویزه، کاشان، شهید چمران اهواز، بجنورد، بیرجند و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تغییر کرده اند.

ستاره دارها به کجا رفتند؟

به موازات این تحولات در دانشگاهها، وزارت علوم همچنان با نمایندگان مجلس بر سر دانشجویان ستاره دار درگیریهایی داشت؛ تا اینکه خبر رسید شخص رئیس مجلس شورای اسلامی شخصاً وارد این پرونده شده است.

حالا باید دید بعد از عید چه اتفاقاتی را باید در سطح وزارت علوم و دانشگاهها شاهد باشیم.