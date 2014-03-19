ترافیک محور هراز سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری‌پور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ترافیک محور مواصلاتی هراز سنگین بوده و احتمال دارد تا پایان امروز بر حجم آن افزایش یابد.

نوری‌پور بیان داشت: تاکنون تصادف منجر به فوت در این محور مواصلاتی مشاهده نشده است.

وی تصریح کرد:رانندگان و مسافرین با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به سفر خود بپردازند تا سال خوب و مسافرتی به یاد ماندنی در مازندران داشته باشند.

این مسئول افزود: از صبح امروز بر حجم تردد افزوده شده و حجم رفت و آمد از تهران به سمت مازندران در مناطق امامزاده هاشم تا پلور با ترافیک بسیار سنگینی روبرو هستیم و در مسیرهایی پس از آن به سمت شهر آمل ترافیک سنگینی را شاهد هستیم.