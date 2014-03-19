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۲۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۲۷

نوری پور:

ترافیک محور هراز سنگین است

ترافیک محور هراز سنگین است

آمل - خبرگزای مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان گفت: حجم ترافیک و رفت و آمد از تهران به سمت مازندران در مناطق امامزاده هاشم تا پلور با ترافیک بسیار سنگینی روبرو است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری‌پور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ترافیک محور مواصلاتی هراز سنگین بوده و احتمال دارد تا پایان امروز بر حجم آن افزایش یابد.

نوری‌پور بیان داشت: تاکنون تصادف منجر به فوت در این محور مواصلاتی مشاهده نشده است.

وی تصریح کرد:رانندگان و مسافرین با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به سفر خود بپردازند تا سال خوب و مسافرتی به یاد ماندنی در مازندران داشته باشند.

این مسئول افزود: از صبح امروز بر حجم تردد افزوده شده و حجم رفت و آمد از تهران به سمت مازندران در مناطق امامزاده هاشم تا پلور با ترافیک بسیار سنگینی روبرو هستیم و در مسیرهایی پس از آن به سمت شهر آمل ترافیک سنگینی را شاهد هستیم.

کد مطلب 2259484

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