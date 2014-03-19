مردم چناران برای دیدار ولی امر مسلمین جهان به مشهد می آیند

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شهرستان چناران برای حضور مقام معظم رهبری و استماع سخنان معظم له لحضه شماری می کنند و آمادگی خود را برای استقبال و حضوردر سخنرانی ایشان اعلام کرده اند و مردم ولایت مدار خراسان رضوی در روز جمعه پای بیانات امام خامنه ای زانو خواهیم زد و از فرمایشات ایشان بهره‌مند می‌شویم.

امام جمعه چناران گفت: مسلما با حضور ولی امر مسلمین جهان در کنار مضجع شریف ونورانی حضرت رضا(ع) باعث می شود که مشتاقان آن حضرت و همچنین ارادتمندان به مقام عظمای ولایت از شهرهای مجاور خودشان را مشهد مقدس برسانند.

حجت الاسلام تاجی افزود: الحمد الله مردم مومن، انقلابی، ولایی میقات الرضا (چناران) از این توفیق بی بهره نیستند و هر ساله تعداد زیادی بخاطر نزدیکی به مشهد مقدس جهت حضور در مراسم سخنرانی معظم له حضور پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: امسال هم جوانان و مردم مسلمان شهرستان چناران آمادگی خودشان را اعلام کرده و در مراسم سخنرانی حضور پیدا خواهند کرد.

امام جمعه چناران گفت: افتخار شیعیان ایران این است که مشهد مضجع شریف ونورانی امام رضا است، که خداوند متعال این نعمت بزرگ را نصیب ملت ایران کرده و همه ما بر سر سفره کرم این امام بزرگوار نشسته ایم.

حجت الاسلام تاجی افزود: افتخار دیگری که نصیب خراسانی ها شده این که ولی فقیه زمان امام خامنه ای پرورش یافته مشهد مقدس است و از آنجایی که حب وطن و علاقه به زادگاه پدر ومادری جزء اصول و ارزشهای دینی ما است این موضوع باعث شده که مقام معظم رهبری هر سال در آستانه سال نو هم جهت پابوسی مضجه شریف امام رضا و هم علاقه به وطن و زادگاه و محل رشد و نمو خودشان حضور پیدا کنند.

وی افزود: سفر معظم له در روزهای آغازین سال برکات زیادی برای مردم مشهد و شهرهای اطراف و همچنین زائرین امام هشتم دارد.

امام جمعه چناران گفت: از آنجائیکه برنامه دیدار مردمی ایشان یکی از برنامه های سفر ایشان است دیدار مردمی و سخنرانی معظم له در روز اول فروردین که معمولا سیاستهای یک ساله نظام را تبیین و ترسیم می کند و همچنین از آنجائیکه معظم له برای هر سال شمسی نامگذاری دارند و در آن سخنرانی این نامگذاری را بیشتر تبیین و توضیح می دهند.

حجت الاسلام تاجی افزود: این سفرو سخنرانی اولا برای خراسان و ایران و دوما برای جهان اسلام بسیار موثر و مفید است.