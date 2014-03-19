ارتقاء خانه های بهداشت از برنامه های مهم دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: با تلاش دولت و مجلس در سال 93 حدود هفت و میلیارد و 800 میلیون تومان برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین مجلس شورای اسلامی از محل ارزش افزوده چیزی حدود سه هزار میلیارد برای حوزه سلامت در سال 93 پیش بینی کرده است .

امامی با بیان اینکه این می تواند فرصت طلایی در حوزه بهداشت و درمان باشد، اظهار داشت: وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از این فرصت طلایی استفاده کرده و به توسعه شاخص های سلامت توجه داشته باشند .

وی با عنوان اینکه در خیلی از شاخص ها دچار عقب ماندگی جدی هستیم، تصریح کرد: کشور و استان در بیشتر بخصوص حوزه سلامت دچار عقب ماندگی است که البته در طی ان چند سال سرمایه گذاری های زیر بنایی انجام شده است که باید تلاش شود تا در بخش توسعه و زیر ساخت ها تجهیزات و مکانات لازم در حوزه درمان فراهم گردد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ارتقاء خانه های بهداشت را یکی از برنامه های مهم سال 93 دانست و بیان داشت: دولت تلاش دارد تا در سال 93 بتواند خانه های بهداشت را در تمام کشور ارتقاء دهد و با تمهیداتی که اندیشیده اند سال بعد سلامت سلامت ، امنیت غذایی و درمان در جامعه است.