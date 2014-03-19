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۲۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

پرداخت حق التدریس معلمان تا پایان امروز/ صدور احکام جدید کارگزینی قبل از آغاز سال جدید

پرداخت حق التدریس معلمان تا پایان امروز/ صدور احکام جدید کارگزینی قبل از آغاز سال جدید

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران از صدور احکام جدید کارگزینی فرهنگیان تا پایان سال 92 خبر داد.

مسعود ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: احکام جدید کارگزینی فرهنگیان تهران تا قبل از پایان سال، آغاز سال جدید صادر می شود.

وی درباره پرداخت مطالبات حق التدریس معلمان نیز گفت: بخشی از حق التدریس معلمان تا پایان وقت اداری امروز چهارشنبه 28 اسفندماه به حساب های معلمان و فرهنگیان پرداخت خواهد شد.

وی همچنین درباره تخلف تعدادی از مدارس شهر تهران مبنی بر تعطیلی زودتر مدارس برخلاف تقویم رسمی کشور، توضیح داد: ما به تمام مدیران ابلاغ کرده بودیم تا مدارس تا 28 اسفند دایر باشند قطعا در صورت ارائه گزارش تعطیلی زودتر از موعد مدارس، کارشناسان حوزه نظارت بر عملکرد با آنها برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 2259558

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