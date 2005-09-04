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۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۱۷

انتصابات جديد در دولت؛

فاطمه جوادي؛ رئيس محيط زيست// محسن اسماعيلي؛ دبير و رئيس دفتر هيئت دولت// حسين اعلايي؛ مسئول تشريفات

معاون رييس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست ، دبير و رئيس دفتر هيئت دولت و همچنين مسئول تشريفات نهاد رياست جمهوري مشخص شدند .

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از "خدمت" ، به زودي دكتر فاطمه جوادي به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست ، دكتر محسن اسماعيلي به عنوان دبير و رئيس دفتر هيات دولت و حسين اعلايي به عنوان مسئول تشريفات نهاد رياست جمهوري انتخاب شده اند .

 

کد مطلب 225962

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