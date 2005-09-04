  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۴۹

براي بررسي عقب نشيني رژيم صهيونيستي از غزه ؛

كميته چهار جانبه در نيويورك تشكيل جلسه مي دهد

اعضاي كميته بين المللي چهارجانبه به منظور برررسي مسئله خروج رژيم صهيونيستي از نوار غزه قرار است در نيويورك گرد هم آيند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه اتريشي استاندارد ؛ " آلوارو دو سوتو " فرستاده ويژه سازمان ملل در خاورميانه با علام اين مطلب افزود : اعضاي كميته بين المللي چهار جانبه متشكل از آمريكا ، سازمان ملل ؛ روسيه و اتحاديه اروپا در نظر دارند در تاريخ 20 سپتامبر ( 29 شهريور ) در محل سازمان بين الملل گردهم آيند .

بر اساس گزارش هاي رسيده محور نشست مذكور پيرامون مسئله خروج اسرائيل از نوار غزه اعلام شده است . اين در حالي است كه پيش از اين اعلام شده بود كه خروج نظاميان صهيونيستي از نوارغزه تا 15 سپتامبر ( 24 شهريور ) پايان خواهد يافت .

استاندارد در ادامه نوشت : از ديگر مواردي كه در نشست اعضاي كميته بين المللي چهار جانبه به آن پرداخته خواهد شد مي توان به بررسي وضعيت كنوني خاورميانه و پيشبرد روند صلح در اين منطقه اشاره كرد .

 

کد مطلب 225968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها