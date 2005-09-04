كميته چهار جانبه در نيويورك تشكيل جلسه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه اتريشي استاندارد ؛ " آلوارو دو سوتو " فرستاده ويژه سازمان ملل در خاورميانه با علام اين مطلب افزود : اعضاي كميته بين المللي چهار جانبه متشكل از آمريكا ، سازمان ملل ؛ روسيه و اتحاديه اروپا در نظر دارند در تاريخ 20 سپتامبر ( 29 شهريور ) در محل سازمان بين الملل گردهم آيند .

بر اساس گزارش هاي رسيده محور نشست مذكور پيرامون مسئله خروج اسرائيل از نوار غزه اعلام شده است . اين در حالي است كه پيش از اين اعلام شده بود كه خروج نظاميان صهيونيستي از نوارغزه تا 15 سپتامبر ( 24 شهريور ) پايان خواهد يافت .

استاندارد در ادامه نوشت : از ديگر مواردي كه در نشست اعضاي كميته بين المللي چهار جانبه به آن پرداخته خواهد شد مي توان به بررسي وضعيت كنوني خاورميانه و پيشبرد روند صلح در اين منطقه اشاره كرد .