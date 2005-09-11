مباني‌ گفتگوي‌ اديان‌ از منظر آيت الله سيد محمد حسين فضل الله

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، سيد محمدحسين‌ فضل‌ الله‌، مرجع‌ ديني‌ شيعه‌، متولد 1935 در نجف‌ اشرف‌، كه‌ در رسانه‌هاي‌ تبليغاتي‌ جهاني‌ از وي‌ به‌ عنوان‌ رهبر روحاني‌ مقاومت‌ اسلامي‌ لبنان‌ ياد مي‌شود، از پيشگامان‌ گفتگو ميان‌ اسلام‌ و مسيحيت‌ است‌. فضل‌ الله‌ در طول‌ بيش‌ از چهار دهه‌ كه‌ از بازگشت‌ وي‌ به‌ وطن‌ آبا و اجدادش‌ (لبنان‌) مي‌گذرد، چندين‌ نسل‌ را بر اساس‌ آموزه‌هاي‌ مترقي‌ و روشن‌گر اسلام‌ معتدل‌، تربيت‌ كرد. "اسلام‌ معتدل‌" تعبيري‌ است‌ كه‌ خود وي‌ در استقبال‌ از يوسف‌ قرضاوي‌ به‌ كار برد و با اين‌ عنوان‌ به‌ او خوشامد گفت‌.



او كتاب‌ الحوار في‌ القرآن‌ را حدود سه‌ دهه‌ پيش‌ و در متن‌ فضاي‌ آشوب ‌زده‌ لبنان‌ نگاشت‌؛ كتابي‌ كه‌ از جامع‌ ترين‌ و زيبا ترين‌ آثار در اين‌ موضوع‌ است‌. كتاب‌ ديگر او با نام‌ الحوار الاسلامي‌ المسيحي‌، كه‌ به‌ راهبردها و مسائل‌ مربوط‌ به‌ گفتگوي‌ اسلام‌ و مسيحيت‌ مي‌پردازد، بارها به‌ چاپ‌ رسيده‌ و مورد استقبال‌ واقع‌ شده‌ است‌. وزنه‌ سياسي‌ فضل‌ الله‌ در خاور ميانه‌ هيچگاه‌ ناديده‌ گرفته‌ نشده‌ است‌ و چندين‌ بار ترور نافرجام‌ او از سوي‌ سازمان‌هاي‌ جاسوسي‌ غربي‌ و داخلي‌، او را به‌ وادي‌ تئوري‌ پردازي‌ براي‌ ترور و خشونت‌ نكشانده‌ است‌.



در متني‌ كه‌ از نظر خوانندگان‌ عزيز مي‌گذرد، سيد محمدحسين‌ فضل‌الله‌ مباني‌ گفتگو را تبين‌ كرده‌ است‌. رابطه‌ ايمان‌ با گفتگو و عقل‌ و نسبيت‌ فهم‌ بشري‌ از دين‌ و يكپارچگي‌ اديان‌ و اصول‌ كلي‌ حاكم‌ بر گفتگوي‌ اديان‌ از مهمترين‌ محورهاي‌ اين‌ نوشته‌ است‌.

در اين‌ روزگار، ديگر نمي‌توان‌ از ديگران‌ كناره‌ گرفت‌ و در لاك‌ خود فرو رفت‌؛ زيرا پيچيدگي‌ روابط‌ انساني‌ و چالش‌هاي‌ فراروي‌ آن‌ بر سر بسياري‌ از مسائل‌ مشترك‌، بر همه‌ طرف‌ها ايجاب‌ مي‌كند براي‌ مصلحت‌ عمومي‌اي‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ بشر را گرد هم‌ مي‌آورد، وارد گفتگو شوند.



اوضاع‌ كنوني‌ جامعه‌ بشري‌ كه‌ تحت‌ تاثير تمدن‌ مادي‌ است‌، كه‌ دين‌ گريزي‌ و خداگريزي‌ را به‌ انسان‌ القا و عرصه‌ را بر اديان‌ تنگ‌ مي‌كند، مساله‌ گفتگو بين‌ اديان‌ را به‌ حد ضرورت‌ رسانده‌ است‌ و شايسته‌ است‌ با اين‌ موج‌ ماده‌ گرايي‌ به‌ طور جدي‌ مقابله‌ شود. از اين‌ رو برخي‌ از نكته‌هاي‌ اساسي‌ را كه‌ معتقدم‌ اعتبار روش‌شناختي‌ در جديت‌ هر گفت‌وگويي‌، به‌ويژه‌ گفت‌وگوي‌ اديان‌ دارد و مي‌تواند حركت‌ انسان‌ از مبدا تا مقصدش‌ را تحت‌ شمول‌ گيرد، مطرح‌ مي‌كنم ‌:

هيچ‌ ايماني‌ بدون‌ گفتگو نيست

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از نگره‌ اسلامي‌، ايمان‌ بدون‌ گفتگو امكان‌ ندارد؛ زيرا ايمان‌ از صحبت‌ انسان‌ با خويش‌ در جريان‌ تفكري‌ دروني‌ آغاز مي‌شود كه‌ در آن‌ ميان‌ يك‌ احتمال‌ و احتمال‌ ديگر و ميان‌ يك‌ ايده‌ و ايده‌ ديگر و ميان‌ نفي‌ و اثبات‌، رابطه‌اي‌ جدلي‌ برقرار مي‌شود و در اين‌ فرايند، عقيده‌ انسان‌ شكل‌ مي‌گيرد، كه‌ خود در سايه‌ باور انسان‌ به‌ آن‌چه‌ حقيقت‌ مي‌داند، ساخته‌ مي‌شود. گذشته‌ از اين‌ گفت‌وگوي‌ دروني‌ كه‌ در عالم‌ عقيده‌ برقرار مي‌شود، گفت‌وگوي‌ دروني‌ ديگري‌ هم‌ بر محور التزام‌ ديني‌ انسان‌ و استواري‌ او در راه‌ عقيده‌اش‌ پا مي‌گيرد و اين‌ زماني‌ است‌ كه‌ در برابر عوامل‌ فريبنده‌اي‌ كه‌ انسان‌ را وا مي‌دارد تا در مرحله‌ عمل‌، كاري‌ خلاف‌ باورش‌ انجام‌ دهد، در درون‌ او كشمكشي‌ ميان‌ منطق‌ عقل‌ و منطق‌ عاطفه‌ و ميان‌ نقاط‌ ضعف‌ و نقاط‌ قوت‌ پديد مي‌آيد.

به‌ اختصار مي‌توان‌ گفت‌، ايمان‌ در جريان‌ گفت‌وگويي‌ كه‌ يك‌ ذات‌ با خويش‌ برقرار مي‌كند شكل‌ مي‌گيرد و هدف‌ آن‌ دست‌يابي‌ انسان‌ به‌ انسجام‌ و يك‌پارچگي‌ در باورهاي‌ عقيدتي‌ و التزامات‌ فكري‌ و عملي‌ است‌. اين‌ حالت‌ سبب‌ مي‌شود تا انسان‌ در دوگانگي‌ و پريشاني‌ شخصيتي‌ و فكري‌ قرار نگيرد و آرامش‌ و اطمينان‌ و امنيتي‌ را كه‌ ايمان‌ به‌ او بخشيده‌، از دست‌ ندهد.

ايمان‌ حركتي‌ در مسير عقل‌ است



منطق‌ يادشده‌، ما را به‌ حقيقت‌ ديني‌ اصيلي‌ مي‌رساند و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ ايمان‌، حركتي‌ در مسير عقل‌ است‌ و نه‌ وراي‌ آن‌ و نه‌ حتي‌ در مسير ماوراييات‌ غيبي‌؛ بلكه‌ پيش‌ از هر چيز وجود آن‌ بايد با عقل‌ رصد و اثبات‌ شود؛ هرچند عقل‌ به‌ سبب‌ نداشتن‌ ابزارهاي‌ دروني‌ اكتشاف‌، قدرت‌ بررسي‌ اجزاي‌ آن‌ را ندارد؛ درست‌ مانند فلسفه‌ كه‌ هرچند نمي‌توان‌ به‌ مدد آن‌ جوهر و كنه‌ ايمان‌ را شناخت‌، مي‌توان‌ در آن‌ اشاراتي‌ به‌ ايمان‌ يافت‌.



انسان‌ -هرچند تنها در بعد اثباتي‌- به‌ چيزي‌ ايمان‌ مي‌آورد كه‌ معقول‌ باشد؛ زيرا عقل‌ ميزان‌ حقيقت‌ و وهم‌ و خيال‌ است‌. روايتي‌ داريم‌ كه‌ مي‌ گويد: "لما خلق‌الله‌ العقل‌، قال‌ له‌ اقبل‌، فاقبل‌. ثم‌ قال‌ له‌ ادبر فادبر. ثم‌ قال‌: وعزتي‌ و جلالي‌ ما خلقت‌ اعز علي‌ منك‌. اما اني‌ اياك‌ آمر و اياك‌ انهي‌ و بك‌ اثيب‌ و بك‌ اعاقب‌." : خدا چون‌ عقل‌ را آفريد، به‌ او فرمود: روي‌ آور! و او روي‌ آورد. سپس‌ فرمود: روي‌ گردان‌! و او روي‌ گرداند. سپس‌ فرمود: به‌ عزت‌ و شكوهم‌ سوگند، چيزي‌ را نيافريدم‌ كه‌ عزيزتر از تو براي‌ من‌ باشد. من‌ تنها به‌ تو امر و نهي‌ مي‌كنم‌ و تنها به‌ سبب‌ تو ثواب‌ و عقاب‌ مي‌دهم‌.

در گفتگو، هيچ‌ ممنوعي‌ وجود ندارد



اگر ايمان‌ را نتيجه‌ گفتگويي‌ عقلاني‌ دانستيم‌، طبيعي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ امر ممنوع‌ (حرام‌) يا مقدسي‌ در گفتگو، جايي‌ ندارد. اين‌ امر را از قرآن‌ كريم‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ همه‌ موارد اتهام‌ مشركان‌ به‌ پيامبر -ص‌- و رسالت‌ او را ذكر مي‌كند و سپس‌ با جديت‌ و واقع‌گرايي‌ تمام‌، آن‌ را بررسي‌ مي‌كند و از آنان‌ مي‌خواهد بينديشند كه‌ آيا اين‌ شخص‌ ديوانه‌ است‌ يا عاقل‌؛ ساحر است‌ يا پيامبر؛ دروغگوست‌ يا راستگو و قرآن‌ او ساخته‌ بشر است‌ يا كتابي‌ است‌ الاهي‌. از اين‌ رو هر گفتگويي‌ اگر در پي‌ واقع‌گرايي‌ و عقلانيت‌ است‌، نبايد پيش ‌ذهنيت‌هاي‌ مقدس‌ را نقطه‌ آغاز خود قرار دهد؛ زيرا خود تقديس‌ هم‌ بايد به‌ وسيله‌ عقل‌ و از راه‌ دليل‌ و برهان‌ اثبات‌ شود.

يكپارچگي‌ اديان



از نظر اسلام‌، رسالت‌هاي‌ آسماني‌، حركتي‌ يكپارچه‌ و تصاعدي‌ در ساختن‌ تمدني‌ انساني‌ است‌، كه‌ مبناي‌ آن‌ توحيد است ‌: "اعبدوا الله‌ ما لكم‌ من‌ اله‌ غيره‌" : خدا را بپرستيد كه‌ براي‌ شما معبودي‌ جز او نيست‌. (اعراف‌ \ 59). از اين‌ رو هر ديني‌، دين‌ پيشين‌ را تصديق‌ كرده‌ و با ايجاد تغييرات‌ و تعديل‌هايي‌ كه‌ شرايط‌ ايجاب‌ مي‌كرد، مكمل‌ آن‌ بوده‌ است‌. بر اين‌ اساس‌ نسبت‌ دين‌ به‌ خدا، واحد است ‌: "آمن‌ الرسول‌ بما انزل‌ اليه‌ من‌ ربه‌ والمومنون‌ كل‌ آمن‌ بالله‌ وملائكته‌ وكتبه‌ ورسله‌ لا نفرق‌ بين‌ احد من‌ رسله‌ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك‌ ربنا واليك‌ المصير" : پيامبر [خدا] بر آن‌چه‌ از جانب‌ پروردگارش‌ بر او نازل‌ شده‌ است‌، ايمان‌ آورده‌ است‌. و مومنان‌ همگي‌ به‌ خدا و فرشتگان‌ و كتاب‌ها و فرستادگانش‌ ايمان‌ آورده‌اند و [گفتند:] ميان‌ هيچ‌ يك‌ از فرستادگانش‌ فرق‌ نمي‌گذاريم‌. و گفتند شنيديم‌ و گردن‌ نهاديم‌، پروردگارا، آمرزش‌ تو را [خواستاريم‌] و فرجام‌ به‌ سوي‌ تو است‌. (بقره‌ / 285).

اين‌ امر، وجود اهداف‌ مشترك‌ ميان‌ اديان‌ را مفروض‌ مي‌گيرد، كه‌ گفتگو بايد در خدمت‌ اين‌ اهداف‌ كلي‌ پيامبرانه‌ ديني‌ باشد، كه‌ خود آن‌ اهداف‌ هم‌ خدمت‌ بزرگي‌ به‌ تمدن‌ بشري‌ مي‌كند.

پايه‌هاي‌ تمدن



ما بر آنيم‌ كه‌ تمدن‌ در بعد انساني‌اش‌ و در امتداد فكري‌ و عملي‌اش‌، مبتني‌ بر عناصر زير است ‌: (الف‌) احترام‌ انسان‌ به‌ انسان‌؛ زيرا همه‌ اديان‌ بر كرامت‌ انساني‌ تاكيد ورزيده‌اند. هدف‌ همه‌ رسالت‌هاي‌ آسماني‌، هدايت‌ انسان‌ به‌ راه‌ راستي‌ است‌ كه‌ سطح‌ انساني‌ انسان‌ را چندان‌ ارتقا مي‌دهد كه‌ از مرتبه‌ فرشتگان‌ هم‌ فراتر مي‌رود. خداي‌ سبحان‌ در قرآن‌ مي‌گويد: "ولقد كرمنا بني‌ آدم‌" : و قطعا ما بني‌ آدم‌ را گرامي‌ داشتيم‌. (اسراء/70)؛ (ب‌) تعامل‌ بشر در نيروها و دستاوردها كه‌ روند طبيعي‌ وجود انسان‌ بر روي‌ زمين‌ است‌. خداي‌ سبحان‌ در قرآن‌ كريم‌ مي‌گويد: "يا ايها الناس‌ انا خلقناكم‌ من‌ ذكر وانثي‌ وجعلناكم‌ شعوبا و قبائل‌ لتعارفوا ان‌ اكرمكم‌ عند الله‌ اتقاكم‌" : اي‌ مردم‌! ما شما را از مرد و زني‌ آفريديم‌ و شما را ملت‌ ملت‌ و قبيله‌ قبيله‌ گردانيديم‌ تا با يكديگر شناسايي‌ متقابل‌ حاصل‌ كنيد. درحقيقت‌ ارجمندترين‌ شما نزد خداوند، پرهيزگارترين‌ شماست‌(حجرات‌ / 13).



از اين‌ رو هر تمدني‌ بايد در همه‌ اهداف‌ و حركت‌ها و دستاوردهايش‌، تمامي‌ ابعاد انسان‌ را مخاطب‌ قرار دهد؛ زيرا معتقديم‌ كه‌ انسان‌ نماد تعامل‌ برجسته‌ و متمايز ميان‌ دو بعد مادي‌ و معنوي‌ است‌؛ چراكه‌ حاصل‌ "مشتي‌ از خاك‌ و نفخه‌اي‌ از روح‌ خدا"ست‌. و از آن‌ رو كه‌ دين‌ براي‌ خدمت‌ به‌ انسان‌ آمده‌ است‌ و نه‌ انسان‌ براي‌ خدمت‌ به‌ دين‌، طبعا تمدن‌ نيز بايد در اين‌ مسير - يعني‌ خدمت‌ به‌ انسان‌- حركت‌ كند. تمدني‌ كه‌ انسان‌ را به‌ يك‌ بعد تقليل‌ مي‌دهد، تمدني‌ است‌ كه‌ انسان‌ را از حيات‌ واقعي‌ دور مي‌كند يا او را در غرقابه‌ غرايز سركش‌ غرقه‌ مي‌كند. بنابراين‌ ايمان‌ به‌ عقل‌، اساس‌ انديشه‌ و ابداع‌ و توليد علم‌ است‌ و توليد علم‌ از دو منبع‌ تفكر و تجربه‌ علمي‌ ميسر است‌. دين‌، علم‌ و نوآوري‌ علمي‌ را ناپسند نمي‌شمرد و قرآن‌ كريم‌ نيز تاكيد مي‌كند كه‌: "هل‌ يستوي‌ الذين‌ يعلمون‌ والذين‌ لايعلمون‌ انما يتذكر اولوا الالباب‌" : آيا كساني‌ كه‌ مي‌دانند و كساني‌ كه‌ نمي‌دانند يكسان‌اند؟ تنها خردمندان‌اند كه‌ پندپذيرند. (زمر / 9) و جريان‌ توليد علم‌ و معرفت‌ را جرياني‌ تصاعدي‌ مي‌داند و اين‌ همان‌ تاكيد خدا به‌ پيامبر است‌ كه‌: "قل‌ رب‌ زدني‌ علما" : بگو پروردگارم‌، علم‌ مرا افزون‌ كن‌. (طه‌ / 114) شريعت‌ اسلام‌ بر مردم‌ واجب‌ كرده‌ است‌ كه‌ در مسير علم‌ و دانشي‌ كه‌ استواري‌ نظام‌ اجتماعي‌ در همه‌ سطوح‌ متوقف‌ بر آن‌ است‌، حركت‌ كنند. از اين‌ رو جريان‌ توليد علم‌، جرياني‌ انساني‌ و يك‌پارچه‌ است‌ كه‌ ملت‌ها و جوامع‌ و تمدن‌ها، به‌ طور يك‌پارچه‌ و تكاملي‌ در آن‌ سهيم‌ هستند.



بر اساس‌ آن‌چه‌ گفته‌ شد، نقطه‌ آغاز گفتگوي‌ اديان‌ و هر گفتگوي‌ انساني‌ و تمدني‌ ديگر، بايد مقاصد و اهداف‌ و نقاط‌ مشتركي‌ باشد كه‌ اين‌ مقاصد و اهداف‌ مشترك‌ بايد در فرايند برنامه‌ريزي‌ لحاظ‌ شود تا تمدن‌ انساني‌ بر پايه‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ بنياد شود. آن‌ مقاصد و اهداف‌ مشترك‌ عبارت ‌اند از :



(الف‌) توحيد بر ضد الحاد و شرك‌ قرآن‌ كريم‌، عنوان‌ "سخن‌ برابر" را ميان‌ اديان‌ آسماني‌ مطرح‌ كرده‌ است‌: "قل‌ يا اهل‌ الكتاب‌ تعالوا الي‌ كلمه‌ سواء بيننا وبينكم‌ الا نعبد الا الله‌ ولانشرك‌ به‌ شيئا" : بگو اي‌ اهل‌ كتاب‌، بياييد بر سخني‌ كه‌ ميان‌ ما و شما يكسان‌ است‌ بايستيم‌ كه‌ جز خدا را نپرستيم‌ و چيزي‌ را شريك‌ او قرار ندهيم‌. (آل‌ عمران‌ / 64). شايسته‌ است‌ عنوان‌ توحيد، عنوان‌ حاكم‌ بر حركت‌ اديان‌ در رويارويي‌ با ماده‌گرايي‌ الحادي ‌اي‌ باشدكه‌ انسان‌ را كالايي‌ مادي‌ مي‌داند كه‌ بر اساس‌ غريزه‌ و به‌ دور از عقل‌ و بر اساس‌ دنيا و بي‌توجه‌ به‌ آخرت‌ حركت‌ مي‌كند. توحيد بايد بر انديشه‌ هم‌ حاكم‌ باشد و هرچه‌ شرك ‌آلود است‌، راهي‌ به‌ انديشه‌ نيابد. توحيد بايد بر رفتار هم‌ حاكم‌ باشد و هيچ‌ ابزار شرك ‌آلودي‌ مورد استفاده‌ قرار نگيرد. در اين‌ ميان‌، مسئله‌ آزادي‌ در تمام‌ مسايل‌ انسان‌ مطرح‌ است‌ كه‌ مبتني‌ بر بندگي‌ محض خداست‌.



در اين‌جا درمي‌يابيم‌ كه‌ يكي‌ از عناصر كارايي‌ اين‌ رويارويي‌ اين‌ است‌ كه‌ دين‌، خود را بر عرصه‌ زندگي‌ امروز تحميل‌ كند و اين‌ بر مبناي‌ آن‌ گزينه‌اي‌ است‌ كه‌ پيش‌تر مطرح‌ كرديم‌ و آن‌ اين‌كه‌ فهم‌ ما از دين‌، بشري‌ است‌؛ يعني‌ در معرض‌ خطا و صواب‌ است‌ و نيز عقل‌ جايگاهي‌ ويژه‌ در ايمان‌ دارد و اين‌ بر ضرورت‌ مفتوح‌ ماندن‌ باب‌ اجتهاد در فهم‌ دين‌ تاكيد دارد تا دين‌ از علاج‌ مسائل‌ هر عصر و زماني‌ ناتوان‌ نشود يا چنان‌ نشود كه‌ دين‌ در وادي ‌اي‌ و مردم‌ در وادي‌ ديگري‌ سير كنند يا دين‌ به‌ گونه‌اي‌ براي‌ مردم‌ وانمود شود كه‌ مردم‌ ناچار شوند در حالتي‌ دوگانه‌ ميان‌ دين‌ و زندگي‌ قرار گيرند. گفتگوي‌ واقع‌گرايانه‌ ميان‌ اديان‌ مي‌تواند زمينه‌ پرباري‌ براي‌ تعاطي‌ تجارب‌ در علاج‌ مشكلات‌ جامعه‌ هر عصر از سوي‌ دين‌ -هر ديني‌- باشد و اين‌ خود به‌ شكلي‌ موثر و كارآمد سبب‌ غنابخشي‌ به‌ تجربه‌ ديني‌-تمدني‌ مي‌شود.

( ب‌) بندگي‌ خدا در رويارويي‌ با استكبار . عنوان‌ دومي‌ كه‌ قرآن‌ كريم‌ به‌ عنوان‌ مبناي‌ گفتگوي‌ اديان‌ مطرح‌ كرده‌ است‌، بندگي‌ خدا و پرهيز از استكبار و استعلاست‌: "ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من‌ دون‌ الله‌" : و بعضي‌ از ما بعض‌ ديگر را به‌ جاي‌ خدا به‌ خدايي‌ نگيرد. (آل‌ عمران‌ / 64) . يعني‌ اين‌كه‌ انسان‌ هر چند شانش‌ بلند و قدرتش‌ فراوان‌ باشد، ادعاي‌ علو و برتري‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ نكند؛ زيرا قدرت‌ و شخصيت‌ بالا، او را به‌ ربوبيت‌ نمي‌رساند. بر اين‌ اساس‌ اديان‌ نقش‌ بزرگي‌ در پيش‌گيري‌ از حاكميت‌ شكل‌هاي‌ مختلف‌ استكبار سياسي‌، اقتصادي‌، امنيتي‌ يا اجتماعي‌ بر انسان‌ دارند؛ هرچند استكبار در جلوه‌اي‌ ديني‌ ظهور كند، زيرا تكيه‌ بر اصل‌ عبوديت‌ مطلق‌ نسبت‌ به‌ خدا هيچ‌گونه‌ استكباري‌ را برنمي‌تابد. استكبار، همين‌ چيزي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ در رفتار قدرت‌هاي‌ مستكبر مي‌بينيم‌ كه‌ بشر را به‌ سوي‌ ارزش‌هاي‌ سودگرايي‌ و منافع‌ شخصي‌ جهت‌ مي‌دهد و از ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ و معنوي‌ دور مي‌كند.

(ج‌) ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ پايه‌هاي‌ تمدن‌سازي‌اند . ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌اي‌ كه‌ تمدن‌ها را حركت‌ بخشيده‌ و بر مبناي‌ قواعد و قوانين‌ و شرايع‌ استوار كرده‌، ارزش‌هايي‌ هستند كه‌ ريشه‌ و منشئي‌ ديني‌ دارند؛ زيرا منشا اين‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌، خداست‌. از اين‌ رو مسئوليت‌ گفت‌وگوي‌ اديان‌، برنامه‌ريزي‌ براي‌ حراست‌ ارزش‌ها از تحريف‌ و تشويه‌ در جريان‌ تمدن‌سازي‌ است‌. زيرا ما معتقديم‌ كه‌ دور كردن‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ از تمدن‌، به‌ويژه‌ تمدن‌ جديد، جنايتي‌ بزرگ‌ در حق‌ بشر است‌. زيرا دين‌ براي‌ خدمت‌ به‌ دنيا و آخرت‌ انسان‌ آمده‌ است‌.



در اين‌جا بايد بر اهميت‌ دخالت‌ دادن‌ ارزش‌ها در عالم‌ اكتشافات‌ علمي‌ تاكيد ورزيد؛ زيرا اگر اعتقاد داريم‌ كه‌ دين‌ مشوق‌ علم‌ و اكتشاف‌ است‌، بايد بپذيريم‌ كه‌ عدم‌ داوري‌ و عدم‌ نظارت‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ و معنوي‌ بر جريان‌ علم‌، سبب‌ تبديل‌ علم‌ به‌ عنصر تخريب‌ و ويراني‌ شود نه‌ آباداني‌ زندگي‌. امروزه‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ نشستن‌ ارزش‌هايي‌ مانند مصرف‌ و انحصار، به‌ جاي‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌اي‌ كه‌ تعاون‌ و ايثار را تشويق‌ مي‌كند بر تمام‌ بشر تاثير گذاشته‌ است‌. نمونه‌ اين‌ تاثير را در اختلالي‌ كه‌ در محيط‌ طبيعت‌ و زيست‌ پديدار شده‌ است‌، مشاهده‌ مي‌كنيم‌.



در اين‌ چارچوب‌ بايد گفتگو درباره‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌، معنوي‌ و اخلاقي‌ در اديان‌ آسماني‌ را در مرزهاي‌ عملي‌ و واقعي‌اش‌، چنان‌ مديريت‌ كنيم‌ كه‌ ما را در دست‌يابي‌ به‌ نظام‌ اخلاقي‌اي‌ برگرفته‌ از اديان‌ آسماني‌ ياري‌ كند. اين‌ امر سبب‌ مي‌شود تربيت‌ اخلاقي‌ ديني‌ در حدود مورد اتفاق‌ و اجماع‌، بستر واحدي‌ يابد و گفت‌وگو بر سر موارد اختلافي‌، در حدود واقعي‌ و اشارات‌ معنوي‌ پي‌گيري‌ شود و اين‌ بر اساس‌ ايده‌اي‌ است‌ كه‌ پيش‌تر اشاره‌ كرديم‌؛ اجتهاد ديني‌ در هر دين‌ منحصر به‌ پيروان‌ آن‌ نيست‌.

در اين‌جا بايد اشاره‌ كنم‌ كه‌ كارآمدي‌ گفت‌وگو درباره‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ معنوي‌ و اخلاقي‌، مقتضي‌ ورود به‌ جزئيات‌ دقيق‌ مسائل‌ اخلاقي‌ است‌؛ زيرا سخن‌هاي‌ تكراري‌ در عناوين‌ كلي‌، مسئله‌ اخلاق‌ را هم‌چنان‌ در حوزه‌ كلياتي‌ نگه‌ مي‌دارد كه‌ هيچ‌ آگاهي‌ عملي‌اي‌ را در ضمير انسان‌ها پديد نمي‌آورد و از مسئله‌ اخلاقي‌، قدرت‌ تحميل‌ خويش‌ بر فرايند تمدن‌سازي‌ انسان‌ معاصر را مي‌ ستاند.

(د) برپايي‌ عدالت‌، هدف‌ اديان . از ديدگاه‌ اسلام‌ و حتي‌ از نگاهي‌ واقع‌گرايانه‌، برپايي‌ عدالت‌، هدف‌ بزرگ‌ فرستادن‌ پيامبران‌ و رسالت‌هاي‌ آسماني‌ است‌. اين‌ هدف‌ در سخن‌ خداي‌ متعال‌ در قرآن‌ كريم‌ مورد تصريح‌ قرار گرفته‌ است‌: "لقد ارسلنا رسلنا بالبينات‌ وانزلنا معهم‌ الكتاب‌ والميزان‌، ليقوم‌ الناس‌ بالقسط‌" : به‌راستي‌ [ما] پيامبران‌ خود را با دلايل‌ آشكار روانه‌ كرديم‌ و با آن‌ها كتاب‌ و ترازو را فرود آورديم‌ تا مردم‌ به‌ انصاف‌ برخيزند. (الحديد /25) بر اين‌ اساس‌ تحقق‌ عدالت‌ انساني‌، هدف‌ مشترك‌ همه‌ اديان‌ است‌. بنابراين‌ ايستادگي‌ در برابر ظلم‌، چه‌ ظلم‌ افراد و چه‌ ظلم‌ گروه‌ها و دولت‌ها، ضرورتي‌ ديني‌ است‌. در اين‌ زمينه‌، لازم‌ مي‌دانيم‌ كه‌ براي‌ برقراري‌ گفت‌وگويي‌ درباره‌ تجليات‌ ظلم‌ در خلال‌ عناويني‌ چون‌ اشغال‌، ترور و جنايت‌ تلاش‌ كنيم‌ و نگاه‌ ديني‌ مشترك‌ به‌ اين‌ عناوين‌ را از خلال‌ دو مفهوم‌ عدل‌ و ظلم‌ روشن‌ كنيم‌ تا عنوان‌ "عدل‌" در فضاي‌ مه‌ آلود ابهام‌ باقي‌ نماند.

ضروري‌ است‌ در منشا آن‌چه‌ كه‌ تندروي‌ و تروريسم‌ ناميده‌ مي‌ شود، دقت‌ شود تا حساب‌ دين‌ از محيط‌ و شرايط‌ واقعي‌اي‌ كه‌ بر متدينان‌ و غيرمتدينان‌ سايه‌ افكنده‌ است‌، جدا شود. شايد از روشن‌ترين‌ شعارها، شعاري‌ است‌ كه‌ قرآن‌ كريم‌ از زبان‌ حضرت‌ موسي‌ -ع‌- حكايت‌ مي‌كند: "رب‌ بما انعمت‌ علي‌ فلن‌ اكون‌ ظهيرا للمجرمين‌" : [موسي‌ گفت‌:] پروردگارا به‌ [پاس‌] نعمتي‌ كه‌ بر من‌ ارزاني‌ داشتي‌ هرگز پشتيبان‌ مجرمان‌ نخواهم‌ شد. (القصص‌ / 17) و نيز خداي‌ سبحان‌ تاكيد كرده‌ است‌: "ولايجرمنكم‌ شنئان‌ قوم‌ علي‌ ان‌ لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب‌ للتقوي‌" : و البته‌ نبايد دشمني‌ گروهي‌، شما را بر آن‌ دارد كه‌ عدالت‌ نكنيد. عدالت‌ كنيد كه‌ آن‌ به‌ تقوا نزديك‌تر است‌. (المائده‌ / 8) و در آيه‌اي‌ ديگر مي‌گويد: "و اذا قلتم‌ فاعدلوا ولو كان‌ ذا قربي‌" : و چون‌ سخن‌ گوييد، دادگري‌ كنيد هرچند [درباره‌] خويشاوند شما باشد. (الانعام‌ /152) "ان‌ الله‌ يامر بالعدل‌ والاحسان‌ و ايتاء ذي‌ القربي‌ و ينهي‌ عن‌ الفحشاء و البغي‌" : درحقيقت‌، خدا به‌ دادگري‌ و نيكوكاري‌ و بخشش‌ به‌ خويشاوندان‌ فرمان‌ مي‌دهد و از كار زشت‌ و ناپسند و ستم‌ بازمي‌دارد. (النحل‌ / 90) .



(ه) پيراستن‌ دين‌ از شايبه‌ها . شك‌ نيست‌ كه‌ دين‌ با نزول‌ به‌ جهان‌ بشر، از حركت‌ انسان‌ها در توليد انديشه‌ و رفتار كه‌ محل‌ تداخل‌ عناصر متنوع‌ فرهنگ‌ بشري‌ است‌، متاثر شده‌ است‌. تاريخ‌ چالش‌ها و نزاع‌هاي‌ ديني‌ و غيرديني‌ در آويختن‌ مفاهيم‌ و عناصر غيراصيل‌ و وارداتي‌ و ناخالص‌ به‌ دين‌، سهيم‌ بوده‌ است‌. از اين‌ رو اقدام‌ به‌ بازنگري‌ انتقادي‌ به‌ هدف‌ بازگرداندن‌ دين‌ به‌ ريشه‌هاي‌ صاف‌ و سرچشمه‌هاي‌ اصيلش‌، ضروري‌ مي‌نمايد.

(و) دين‌، محبت‌ است . با مطالعه‌ اديان‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ در همه‌ اديان‌ تاكيدي‌ ويژه‌ بر محبت‌ شده‌ است‌. محبت‌، احساس‌ مثبت‌ و معنوي‌ و عملي‌ در ارتباط‌ با ديگران‌ است‌؛ زيرا محبت‌ به‌ معناي‌ نگاه‌ انساني‌ داشتن‌ به‌ ديگران‌ است‌.

در آموزه‌هاي‌ مسيحي‌ آمده‌ است‌: "خدا محبت‌ است‌ و مخلوق‌ از دريچه‌ عشق‌ كه‌ راز هستي‌ و عنايت‌ و لطف‌ و رحمت‌ است‌، با خدايش‌ ارتباط‌ مي‌ يابد" .



در اسلام‌ نيز دين‌، همان‌ محبت‌ شمرده‌ شده‌ است‌. در حديث‌ آمده‌ است ‌: "لا يومن‌ احدكم‌ حتي‌ يحب‌ لاخيه‌ ما يحب‌ لنفسه‌ ويكره‌ له‌ ما يكره‌ لها" : هيچ‌ يك‌ از شما مومن‌ نخواهد شد تا آن‌كه‌ براي‌ برادرش‌ همان‌ را دوست‌ بدارد كه‌ براي‌ خود دوست‌ مي‌دارد و همان‌ را ناخوش‌ بدارد كه‌ براي‌ خود ناخوش‌ مي‌دارد. و به‌ تعبير ديگر، اسلام‌ از انسان‌ مي‌ خواهد: "خودت‌ را جاي‌ ديگران‌ بگذار!"

اگر محبت‌، چارچوب‌ رفتار و فكر انسان‌ را شكل‌ دهد، سبب‌ مي‌شود تا وجود ديگران‌ را به‌ رسميت‌ بشناسد و انديشه‌شان‌ را محترم‌ بشمارد و اختلاف‌ فكري‌ را مسئله‌اي‌ انساني‌ بداند كه‌ مقتضاي‌ تنوع‌ تجربه‌ فكري‌ و عملي‌ انسان‌ است‌.



اين‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در خط‌ اسلامي‌ دعوت‌ به‌ خدا و خير و نيكي‌ -كه‌ خط‌ همه‌ اديان‌ است‌- ملاحظه‌ مي‌كنيم‌. اين‌ سخن‌ خداي‌ تعالي‌ است‌ كه‌: "ادع‌ الي‌ سبيل‌ ربك‌ بالحكمه‌ والموعظه‌ الحسنه‌ وجادلهم‌ بالتي‌ هي‌ احسن‌" : با حكمت‌ و اندرز نيكو به‌ راه‌ پروردگارت‌ دعوت‌ كن‌ و با آنان‌ به‌ شيوه‌اي‌ كه‌ نيكوتر است‌ مجادله‌ كن‌! (النحل‌ / 125) و گفت‌وگو با اهل‌ كتاب‌ را چنين‌ جهت‌ مي‌دهد: "ولاتجادلوا اهل‌ الكتاب‌ الا بالتي‌ هي‌ احسن‌ الا الذين‌ ظلموا منهم‌ وقولوا آمنا بالذي‌ انزل‌ الينا وانزل‌ اليكم‌ والهنا والهكم‌ واحد و نحن‌ له‌ مسلمون‌" : و با اهل‌ كتاب‌ جز به‌ شيوه‌اي‌ كه‌ بهتر است‌ مجادله‌ مكنيد -مگر [با] كساني‌ از آنان‌ كه‌ ستم‌ كرده‌اند. و بگوييد به‌ آن‌چه‌ به‌ سوي‌ ما نازل‌ شده‌ و [آن‌چه‌] به‌ سوي‌ شما نازل‌ شده‌ ايمان‌ آورديم‌ و خداي‌ ما و شما يكي‌ است‌ و ما تسليم‌ اوييم‌. (العنكبوت‌ /46) افزون‌ بر اين‌، رفتار انساني‌ مسيحيان‌ در برابر مسلمانان‌ و اخلاقيات‌ معنوي‌شان‌ از ديد قرآن‌ دور نمانده‌ است‌: "ولتجدن‌ اقربهم‌ موده‌ للذين‌ آمنوا الذين‌ قالوا انا نصاري‌ ذلك‌ بان‌ منهم‌ قسيسين‌ و رهبانا و انهم‌ لايستكبرون‌" : قطعا كساني‌ را كه‌ گفتند ما نصراني‌ هستيم‌، نزديك‌ترين‌ مردم‌ در دوستي‌ با مومنان‌ خواهي‌ يافت‌، زيرا برخي‌ از آنان‌ دانشمندان‌ و رهباناني‌اند كه‌ تكبر نمي‌ورزند. (المائده‌ / 82) .



اين‌ خود نشان‌ مي‌دهد كه‌ اختلاف‌ در گرايش‌ ديني‌، مانع‌ ارج‌گذاري‌ به‌ ابعاد ارزشي‌ در روابط‌ انساني‌ نيست‌. اگر در قرآن‌ كريم‌، از يهود به‌ شكلي‌ منفي‌ ياد شده‌ است‌، ارتباط‌ با گرايش‌ ديني‌ يهوديت‌ ندارد؛ زيرا يهوديت‌، دين‌ خداست‌ كه‌ بر پيامبرش‌ موسي‌ -ع‌- نازل‌ كرده‌ است‌. اين‌ يادكرد منفي‌، واكنش‌ به‌ رفتارها و اخلاقيات‌ منفي‌ آنان‌ در دوره‌ صدر اسلام‌ است‌.



اما با اين‌ حال‌، قرآن‌ به‌ مسلمانان‌ تاكيد مي‌كند كه‌ با همه‌ گروه‌هاي‌ صلح‌ طلب‌ به‌ رغم‌ اختلاف‌ ديني‌، از در صلح‌ درآيند و در معامله‌ و روابطشان‌ با آنان‌، عدالت‌ و حسن‌ معاشرت‌ را رعايت‌ كنند: "لاينهاكم‌ الله‌ عن‌ الذين‌ لم‌ يقاتلوكم‌ في‌ الدين‌ و لم‌ يخرجوكم‌ من‌ دياركم‌ ان‌ تبروهم‌ وتقسطوا اليهم‌ ان‌ الله‌ يحب‌ المقسطين‌" : خدا شما را از كساني‌ كه‌ در [كار] دين‌ با شما نجنگيده‌ و شما را از ديارتان‌ بيرون‌ نكرده‌اند، بازنمي‌دارد كه‌ با آنان‌ نيكي‌ كنيد و با ايشان‌ عدالت‌ ورزيد، زيرا خدا دادگران‌ را دوست‌ مي‌دارد. (الممتحنه‌ / 8) اما آنان‌ كه‌ با كشتن‌ و آواره‌ كردن‌ مسلمانان‌ و كمك‌ به‌ دشمنان‌ از در عداوت‌ درآمدند، وضع‌ ديگري‌ دارند: "انما ينهاكم‌ الله‌ عن‌ الذين‌ قاتلوكم‌ في‌ الدين‌ واخرجوكم‌ من‌ دياركم‌ وظاهروا علي‌ اخراجكم‌ ان‌ تولوهم‌ ومن‌ يتولهم‌ فاولئك‌ هم‌ الظالمون‌" : فقط‌ خدا شما را از دوستي‌ با كساني‌ بازمي‌دارد كه‌ در [كار] دين‌ با شما جنگ‌ كرده‌، شما را از خانه‌هايتان‌ بيرون‌ رانده‌، در بيرون‌ راندنتان‌ با يكديگر هم‌پشتي‌ كرده‌اند و هركس‌ آنان‌ را به‌ دوستي‌ گيرد، آنان‌ همان‌ ستمكاران‌اند. (الممتحنه‌ / 9) .



بر اساس‌ اين‌ موضوع‌ دفاعي‌ و با توجه‌ به‌ تمام‌ آياتي‌ كه‌ دستور به‌ انفتاح‌ به‌ روي‌ ديگري‌ مي‌دهد، بايد گفت‌ كه‌ مسئله‌ "جهاد" در اسلام‌، مسئله‌ تجاوز مبتني‌ بر اختلاف‌ در دين‌ و نظر نيست‌؛ بلكه‌ مسئله‌ اي‌ پيش‌گيرانه‌ و در برخي‌ حالات‌ ديگر، دفاعي‌ است‌ و فهم‌ كساني‌ كه‌ تفسيري‌ منفي‌ از جهاد ارايه‌ مي‌كنند تفسير درستي‌ نيست‌ و مطالعه‌ دقيق‌ تاريخ‌ جنگ‌هاي‌ مسلمانان‌ نيز نظر ما را تقويت‌ مي‌كند. در عين‌ حال‌ بايد گفت‌ كه‌ تاريخ‌ اسلام‌، همانند تاريخ‌ ديگر اديان‌، در همه‌ جا از عصمت‌ مطلق‌ برخوردار نبوده‌ و طبيعي‌ است‌ كه‌ خطاها يا انحرافاتي‌ از خط‌ مستقيم‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد كه‌ پژوهش‌گران‌ مسلمان‌ هم‌ در مطالعه‌ جنگ‌ هاي‌ اسلامي‌ گذشته‌ متذكر آن‌ها شده‌اند.

* قرار بود اين‌ پيام‌ در كنگره‌ گفتگوي‌ اديان‌ دوحه‌ قطر ارائه‌ گردد اما به‌ سبب‌ دعوت‌ از برخي‌ خاخام‌ هاي‌ اسرائيلي‌ از ارائه‌ آن‌ خودداري‌ شد.

منبع : شيخ محمد حسين فضل الله / مترجم : مترجم‌ مجيد مرادي‌ ؛ ماهنامه اخبار اديان؛ شماره 15 ( با تلخيص) .