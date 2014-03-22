به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا پیش از ظهر شنبه در سومین جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات سفر استان که در سالن کنفرانس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با حضور اعضای کمیته 9گانه ستاد برگزار شد ضمن تبریک خیر مقدم به استاندار محترم و معاون سیاسی امنیتسی استاندار و اعضا و نیز تبریک سال نو اظهار داشت: همه کمیته ها در جلسات ستاد حضور پررنگ د ارند ولی به علت عدم فعالیت اجرایی کمیته طرح دریا در این جلسات حضور ندارند.



وی افزود: کمیته ها باید تلاش کنند در راستای رسیدن به بهره مندی مسافران از زیبایی های استان برنامه های فاخر در حوزه فرهنگ داشته باشند بطوریکه اگر فعالیت های فرهنگی با کارهای فاخر همراه نباشد نمی تواند مسافرین را در روزهای سرد و بارانی از هتل ها و اقامتگاه ها به مراکز فرهنگی هدایت کند.



مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، با اشاره به برپایی نمایشگاه های صنایع دستی و مواد غذائی در سطح برخی از شهرهای استان از جمله ساری، نوشهر و رامسر تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایشگاه صنایع دستی رامسر و نوشهر سوم فروردین افتتاح می شود 30استان در برپائی نمایشگاه نوشهر استقبال کردند.



بزرگ نیا گفت: تور یک روزه گردشگری به صورت پایلوت در ساری با همکاری شهرداری ساری افتتاح شد که با هدف کم شدن هزینه های سفر و برخورداری از مناطق گردشگری ساری است.



در ادامه دارابی از کمیته اطلاعات و ارتباطات نیز ضمن بیان عملکرد این کمیته و شروع فعالیت آن در اسفند ماه ابراز داشت: 40برنامه رادیویی و 30 برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای استان مختص ایام نوروز است که نسبت به سال گذشته 30درصد این برنامه ها افزایش یافت.



وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت امکانات صدا و سیما مرکز استان در بخش برنامه های زنده گفت: حجم بسیاری از برنامه های مرکز زنده بوده که در اجرای آن چندین دستگاه اجرائی مشارکت داشتند.

دارابی، ضمن اشاره به برنامه های ویژه راهیان نور و برنامه هایی در حوزه آداب و رسوم استان گفت: با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری در بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رسانه استانی از 27اسفند ماه جهت آگاه سازی مردم برنامه هایی در صدا و سیما داشته تا با شیب ملایم این اطلاع رسانی انجام شده تا اینکه در خرداد ماه مردم از نحوه اجرای این فاز آگاهی کامل یابند.