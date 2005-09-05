كلهر: مهمترين چالش در سينماي دفاع مقدس، مرگ پذيري است / ايثار و ظلم ستيزي دو عنصري است كه هنر را جاودانه مي كند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به اصفهان، "مهدي كلهر" در نشست نخستين هم انديشي خلاق سينماي دفاع مقدس كه پيرامون موضوع زيبايي شناسي سينماي دفاع مقدس برگزار شده بود، گفت: اگر هر نقطه از جهان را بشناسيم، مسلما مابقي جهان را مي توانيم درك كنيم. درعين حال به تعداد افراد، زيبا شناسي وجود دارد. زيرا هر فردي از منظر خود به اين مسئله نگاه مي كند. زيبا شناسي، دانشي است كه بعد از خلق آثار هنري، به كشف آن مي پردازيم. اين آثار بايد در ابتدا به يك ژانر تبديل شود و افتراق و اشتراك ها درك شود، بعد به زيبايي شناسي بپردازيم.

وي افزود: اگر زيبايي شناسي قبل از توليد اثر هنري انجام پذيرد، همانند دستورات اخلاقي است كه هنرمندان با آن برخورد مي كنند و هنر به مانند يك صنعت خواهد شد.

كلهر با اشاره به اينكه مهمترين چالش در سينماي دفاع مقدس مرگ پذيري است، افزود: بسياري از اسطوره ها، نيمه انسان و نيمه خدا هستند و برخي، از انسان بودن به خدا رسيده اند. مسلما يك سرجنگ به مرگ ختم مي شود و نبايد اين مسئله را ناديده گرفت. اگر سينماي جنگي سراغ داريد كه به مرگ نپرداخته، بدانيد كه اين سينما ضد جنگ است و به قول خودمان دفاع مقدس نيست. چون قصد پاك كردن صورت مسئله را دارد. كشته شدن، اولين گزينه سينماي جنگي است.

اين كارشناس سينما اضافه كرد: يك نوع زيبايي شناسي هم در هند وجود داشته است. بطوري كه جوكي هاي هندي برعكس عمل مي كردند، يعني هرچيز بد را مصرف مي كردند و بر عكس از هر چيز خوب كه ميل به آن داشتند، صرف نظر مي كردند. اما سينماي جنگي در صورتي مي تواند موفق قلمداد شود كه نسبت به سوژه، زيبايي شناسي را منتقل كرده باشد. همچون فيلم "آژانس شيشه اي" يا فيلم "ليلي با من است".

وي افزود: ما اگر 8 سال جنگ تحميلي را نداشتيم قطعا آثاري همچون " ارتفاع پست " را هم نداشتيم.

كلهر با اشاره به آيات جامع سوره شعرا گفت: در اين آيات هنرمندان جدا از هم، تعريف نشده اند و دو گروه از هنرمندان نقد مي شوند.

كلهر گفت: بنابراين "ظلم ستيزي" و "ايثار" عناصري هستند كه هنر را جاودانه خواهند كرد.