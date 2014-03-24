47 اثر باستانی کشور در نوبت جهانی شدن/ کرمانشاه از استان های با ظرفیت در بخش گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر یکشنبه در جریان سفر به کرمانشاه و در حاشیه بازدید از مجموعه تاریخی طاق بستان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 16 اثر تاریخی ایران که یکی از آن ها در استان کرمانشاه وجود دارد به ثبت جهانی رسیده اند و علاوه بر آن ها مشخصات و تصاویر 47 اثر دیگر نیز به سازمان یونسکو ارسال شده تا آن ها نیز به ثبت جهانی برسند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعا چیزی در حدود یک میلیون اثر باستانی در کشور وجود دارد که تاکنون 32 هزار اثر به ثبت ملی رسیده است.

سلطانی خاطرنشان کرد: این آثار تنها سه درصد از اثرهای شناسایی شده طی 82 سال اخیر است که البته نشانگر بالا بودن پتانسیل های گردشگری کشورمان نیز هست که البته باید با کمک بخش خصوصی سعی کنیم بقیه آثار مغفول مانده را نیز شناسایی کنیم.

رئیس سازمان گردشگری کشور افزود: کشورمان علاوه بر بناهای شاخص و کلاسیک تاریخی از تعداد زیادی کاروان سراها، ابنیه ها و خانه های تاریخی نیز برخوردار است که به دنبال شناسایی و بازسازی آن ها هستیم و قصد داریم تا با کمک بخش خصوصی و امکانات آن، این بناها را شناسایی و برای بازدید در اختیار گردشگران قرار دهیم.

سلطانی در ادامه، کرمانشاه را یکی از استان های دارای ظرفیت در بخش گردشگری معرفی کرد و گفت: این استان به واسطه دارا بودن آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری جایگاه خوبی در این بخش دارد.

وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه طی چند روز اول سال از لحاظ مسافرت های انجام گرفته به استان ها، جزو یکی از پنج استان اول کشور بوده است.

سلطانی خاطرنشان کرد: در دولت جدید کارهای بسیار خوبی برای شناسایی و تقویت هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه صورت گرفته و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد ورود بیشتر مسافران و گردشگران داخلی و خارجی به این استان باشیم.

وی در پایان گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته برای سال های 93 و 94 فعالیت های بسیار مطلوبتری در راستای جذب و تقویت آثار تاریخی و گردشگری کشور و خصوصا استان کرمانشاه انجام خواهد گرفت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه از ستاد اسکان مهمانان نوروزی در خانه معلم کرمانشاه نیز بازدید کرد.