ساخت کارخانه کمپوست و نیروگاه از اولویتهای مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: مدیریت پسماند که از سال قبل اقداماتی در این زمینه شروع شد، امسال نیز تداوم می یابد و در این راستا برای پاکسازی، کل استان بسیج شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات بخش خصوصی و شهرداری برای کارخانه کمپوست و نیروگاه زباله استفاده می شود، تکمیل این طرح را از مهمترین اولویتها بیان کرد.

فلاح جلودار با اشاره به نامگذاری سالجاری، اقتصاد و فرهنگ را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: مدیران باید با روحیه جهادی به مردم خدمت رسانی کنند.

استاندار مازندران بیان داشت: تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری تنها راه روشن و عزت ایران است و باید برای تحقق شعار سالجاری تلاش شود.

وی با یادآوری اینکه شرایط برای پذیرایی از مسافران نوروزی مهیا است، گفت: ظرفیت اسکان مسافر در استان به 650 هزار نفر در شبانه روز رسیده است.