استقرار نخستین اتوبوس آمبولانس البرز در بزرگراه کرج - قزوین

دکتر کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از تاریخ 26 اسفند تا 16 فروردین در طرح استقبال ایمن از بهار 47 پایگاه شهری و جاده ای برای امدادرسانی در تعطیلات نوروزی آماده شده است.



این مسئول افزود: بروشورهای آموزشی، پزشکی برای اطلاع رسانی به مسافران عبوری و شهروندان نیز تدارک دیده شده است.

4 ایستگاه سلامت در نقاط حادثه خیز البرز مستقر شد

وی با اشاره به ایستگاههای سلامت در استان گفت: چهار ایستگاه سلامت در محورهای حادثه خیز شامل کرج - کندوان (آدران)، کرج - قزوین، کرج - تهران و به تازگی در شهرستان طالقان مستقر شده که در این ایام با افزایش تعداد نیروها در این ایستگاهها سعی شده در کمترین زمان بیشترین خدمات به مسافران ارائه شود.

به گفته سلیمی در نقاط پرتردد نیروی پزشک هم مستقر شده است.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان البرز همچنین از استقرار نخستین اتوبوس آمبولانس استان خبر داد و گفت: با هدف امدادرسانی بهتر به مصدومان یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با ظرفیت 13 تخت در محل عوارضی مهرشهر در محور کرج - قزوین مستقر شده است.



رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان البرز یادآور شد: خط تلفن 115 و تلفن های 32541886 و 32540115 به صورت شبانه روزی در خدمت مردم خواهند بود.