  1. استانها
  2. تهران
۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۴۸

تريلي حامل 70 کيلوگرم موادمخدر در جاده رباط کریم - شهریار متوقف شد

تريلي حامل 70 کيلوگرم موادمخدر در جاده رباط کریم - شهریار متوقف شد

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده فرماندهي انتظامي غرب استان تهران با اشاره به کنترل محورهاي مواصلاتي منتهي به غرب استان تهران توسط پليس، از توقيف خودروي تريلي حامل 70 کيلوگرم مواد مخدر در جاده رباط کريم به شهريار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران تقي بيگي در تشريح اين خبر اظهار داشت: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر استان، حين گشت زني در محور هاي مواصلاتي غرب استان تهران در جاده رباط كريم به شهريار، به يک دستگاه خودروي تريلي حامل شش دستگاه خودروي سواري شاسي بلند خارجي وارداتي که از بوشهر بارگيري شده و در جاده رباط کريم به شهريار در حال حرکت بود مشکوک شده و موفق به توقيف خودرو شدند.

وی افزود: با توقيف خودرو، راننده و سرنشين هر دو اهل شيراز به جهت تناقض گویي در اظهارات، جهت بررسي بيشتر به پليس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل شدند.

این مسئول عنوان کرد: در بازرسي تکميلي مأموران پليس مبارزه با موادمخدر در داخل يکي از خودروهاي وارداتي هفت بسته مواد مخدر از نوع ترياک به وزن 70 کيلوگرم از زير صندلي خودرو کشف شد.

کد مطلب 2260696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه