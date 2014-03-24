تريلي حامل 70 کيلوگرم موادمخدر در جاده رباط کریم - شهریار متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران تقي بيگي در تشريح اين خبر اظهار داشت: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر استان، حين گشت زني در محور هاي مواصلاتي غرب استان تهران در جاده رباط كريم به شهريار، به يک دستگاه خودروي تريلي حامل شش دستگاه خودروي سواري شاسي بلند خارجي وارداتي که از بوشهر بارگيري شده و در جاده رباط کريم به شهريار در حال حرکت بود مشکوک شده و موفق به توقيف خودرو شدند.

وی افزود: با توقيف خودرو، راننده و سرنشين هر دو اهل شيراز به جهت تناقض گویي در اظهارات، جهت بررسي بيشتر به پليس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل شدند.

این مسئول عنوان کرد: در بازرسي تکميلي مأموران پليس مبارزه با موادمخدر در داخل يکي از خودروهاي وارداتي هفت بسته مواد مخدر از نوع ترياک به وزن 70 کيلوگرم از زير صندلي خودرو کشف شد.