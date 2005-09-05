مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

در دادگاه صدام به جنايات جنگي عليه ايران رسيدگي نمي شود

واكنش پيشنهادي نماينده بوشهر در برابر عدم صدور ويزا براي حداد عادل : خروج از سازمان ملل و آژانس انرژي اتمي تعطيلي سفارتخانه هاي حامي آمريكا

نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس : اجازه ندهيم دانش آموزان گرفتار مصيبت ايدز شوند



آفرينش :

اصفي خبر داد: تغيير رويكرد سياست خارجي ايران از غرب به شرق ايران آماده كمك به مردم آسيب ديده آمريكاست

خاتمي : اگر توقع داشته باشيم جوان عين ما فكر كند باعث انقطاع نسلي شده ايم

آسوشيتد پرس خبر داد: احتمال دخالت آمريكا و 3 كشور اروپايي در تنظيم لحن پيش نويس قطعنامه عليه ايران



آسيا:

ديروز ، در جمع خبرنگاران ، احمد فرشچيان، جزييات پرداخت وام 20 ميليون توماني مسكن را اعلام كرد

" زانتيا" برترين خودرو ايراني شناخته شد

هيبت الله فاضلي ، رييس اتحاديه سراسري صنايع آلومينيوم در گفتگو با " آسيا" : چه نشسته ايم ، كه عرب هاي خليج فارس در توليد آلومينيوم هم از ما پيش افتاده اند



اعتماد:

تهيه آيين نامه فعاليت سازمان هاي غير دولتي توسط وزارت اطلاعات

جنگ رواديد بين ايران و آمريكا شدت گرفت



ابرار:

مجتهد زاده: ايران نبايد در دور دوم مذاكرات شرايط تحميلي را بپذيرد

غلامعباس زائري به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش به مجلس معرفي مي شود

بادامچيان: براي زنده شدن جريان اصلاحات بايد حضرت مسيح (ع) بيايد



ايران:

سخنگوي وزارت امور خارجه: گزارش البرادعي دوپهلو است

خطر فاجعه " كاترينا" در شرق آسيا ، ژاپن در محاصره توفان مرگ قرارگرفت



ابتكار:

الهام: صدور ويزا براي حداد عادل قطعي است، هيات پارلماني ايران به آمريكا مي رود

موافقت رهبر انقلاب با عفو 7788 نفراز محكومان

سخنگوي وزارت امورخارجه خبر داد: تغيير رويكرد از غرب به شرق



اسرار:

خزانه با 50 هزار ميليارد ريال موجودي

رييس كميسيون آموزش مجلس : برداشت 100 ميلياردي از صندوق ارزي براي مدارس

احمدي نژاد : ايران به تمام موارد حقوقي NPT پايبند است



پول :

توصيه هاي سرمايه گذار سرشناس بورس به وزير اقتصاد، پيمان مشترك وزيران براي افزايش سود سهام داران

به خاطر واردات بي رويه و قاچاق ، 51 كارخانه قند و شكر در آستانه ورشكستگي

پس از مدتي مقاومت ، رواديد سفر هيات پارلماني ايران به آمريكا آماده شد



توسعه :

در پي توفان كاترينا اعلام شد: ايران آماده كمك به آمريكا

كارخانه هاي قند و شكر در آستانه ورشكستگي

" بازي گاز " در مذاكرات هسته اي



جوان:

چالش هاي دولت اسلامي از نگاه صاحبنظران

با اشاره به تهديدات صورت گرفته از سوي اروپا و آمريكا، سعيدي : براي هر اقدام غرب برنامه مشخصي داريم

حمايت دختران صدام از عمليات تروريستي



جام جم:

در پي فشارهاي ديپلماتيك ، ويزاي حداد عادل به نيويورك صادر مي شود

مديركل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي اعلام كرد: اختصاص 60 ميليارد ريال به زنان سرپرست خانوار 4 استان محروم

قاليباف با اكثريت آرا، شهردار تهران شد- كليد شهر در دست خلبان



جمهوري اسلامي :

لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي : استفاده از چماق شوراي امنيت عليه ايران حيثيت اروپا را بر باد مي دهد

حداد عادل درديدار سفير يمن: كشورهاي اسلامي بايد در مقابل توطئه هاي آمريكا متحد باشند

بهره برداري از 600 طرح توليدي و خدماتي در هفته تعاون



جهان اقتصاد:

مدير كل صنايع فلزي وزارت صنايع: وزارت بازرگاني صادرات آهن قراضه را ممنوع كند

سه شنبه در تهران آغاز مي شود: برگزاري چهاردهمين اجلاس مجلس خبرگان رهبري

5 هزار تن چاي داخلي زير بار واردات بي رويه نابود شد



حيات نو:

نژاد حسينيان: خط لوله صلح بر مذاكرات هسته اي تاثير دارد

ميراث دولت اصلاحات براي احمدي نژاد ، تراز خزانه 50 هزار ميليارد ريال مثبت است

به مناسبت عيد مبعث صورت گرفت، موافقت رهبري با عفو تعدادي از محكومان قضايي



خوب :

داود دانش جعفري در مراسم معارفه: وزارت اقتصاد فقط خزانه نيست، سياستگزار اقتصاد است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس : براي تبديل ريال به تومان نيازمند فرهنگ سازي هستيم

مدير عامل بانك مسكن: وام 20 ميليون توماني براي ساخت و خريد مسكن



خراسان :

2 ماه پاداش فقط براي برخي كارمندان، كارگران هم كه هيچ

آمريكا عقب نشست؛ رواديد سفر هييت پارلماني به نيويورك صادر مي شود

30 مدرسه تهران در آستانه بازگشايي مدارس بايد تخليه شود



خبر:

مدير عامل بانك مسكن خبر داد: استفاده از تسهلات مسكن 200 ميليون ريالي براي ساخت و خريد مسكن

وزير امور خارجه هند در ديدار با احمدي نژاد : هند از حل مساله هسته اي ايران در داخل آژانس حمايت مي كند

تا پايان سال جاري ، سيم كارت تاليا در 100 كشور دنيا آنتن مي دهد



دنياي اقتصاد :

فرهاد رهبر ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي: فرمانده اقتصاد سازمان مديريت است

چشم انداز بازار مالي ايران در چهار سال آينده



رسالت :

لوموند: كاترينا نشان داد آمريكا از داخل پوسيده است

وزير سابق اقتصاد و دارايي : بودجه كسري دارد اما خزانه 50 هزار ميليارد ريال مازاد دارد

رييس جمهوري در ديدار وزير خارجه هند: ايران از خواسته هاي فراتر از مقررات بين المللي پيروي نخواهد كرد



سياست روز:

گزارش سياست روز از فعاليت هاي استعماري انگليس در ايران ، جاسوس بلند پايه انگليس در كسوت مديريت " شل"

صدور ويزاي احمدي نژاد و حداد عادل ؛ آمريكا مجبور به عقب نشيني شد

وضع قانون منع آمد و شد روزانه دركربلا



شرق :

اكبر گنجي از بيمارستان به زندان رفت

امكان صدور ويزاي رييس مجلس

استقبال شهرداران سابق تهران از قاليباف



صداي عدالت:

وام مسكن 20 ميليون تومان شد

اسناد چند هزار ساله مالكيت ايران بر جزاير سه گانه

مسير عدالت محوري از وزارت اقتصاد مي گذرد



صاحب قلم:

تهران به قاليباف سپرده شد

اقدام ابهام آميز آمريكا انتقاد مجلس هفتم را برانگيخت ، صدور ويزا براي نماينده اصلاح طلب

باز پرداخت وام سبزي كاران يك سال تمديد شد

ايران 14 روز تا جلسه شوراي حكام فرصت دارد، اسباب كشي در شوراي عالي امنيت ملي



صبح اقتصاد:

كاربران تاليا بايد دو ماه منتظر آنتن باشند

كارخانه هاي المهدي و ايرالكو مشكلات زيست محيطي دارند

گزارش تحليلي " صبح اقتصاد" از مصوبه جديد بورس ، قانون نه ! شيوه انتشار اطلاعات بورس تغيير كرد



عصر اقتصاد:

مهندس فتاح در مراسم معارفه اعلام كرد: ادامه سياستهاي دولت خاتمي در وزارت نيرو

معاون رييس جمهوري: فرماندهي اقتصاد كشور بايد در دست سازمان مديريت باشد

مشاور ايراني شركت استات اويل : وزارت نفت در سياست عدم تزريق گاز به ميادين هر چه سريعتر تجديد نظر كند



كيهان:

موضع رسمي ايران در قبال پرونده هسته اي : تسليم خواسته فراتر از مقررات بين المللي نمي شويم

يك مقام قضايي : پرونده دانشگاه هاوايي اهميت چنداني ندارد

وزير اقتصاد، بورس را دماسنج اقتصاد كشورخواند



كار و كارگر:

با تاكيد بر منافع ملي و حقوق قانوني ، آصفي : توسل به گزارش دوپهلوي البرادعي به اروپا كمك نمي كند

گنجي از بيمارستان مرخص و به زندان بازگشت

در آستانه نيمه شعبان صورت گرفت، اعلام منع آمد و شد روزانه در كربلا براي جلوگيري از وقوع حملات تروريستي



همبستگي :

عماد افروغ: احمدي نژاد به زودي مجبور به ترميم كابينه خواهد شد

حمله اصولگرايان به زن عضو فراكسيون اقليت

مدير عامل بانك ملي ايران : استراتزي بانك ملي در راستاي تحقق اهداف دولت جديد طراحي شده است



همشهري:

رييس جمهور در ديدار وزير خارجه هند: ايران به تمام موازين بين المللي هسته اي پايبند است

داوطلبان سهميه رزمندگان مي توانند دوباره انتخاب رشته كنند، نتايج نهايي كنكور دهه سوم شهريور اعلام مي شود

وزارت بهداشت: تعداد مبتلايان وبا به 1039 نفر رسيد



هدف و اقتصاد:

دكتر رسول اف : در طول برنامه سوم، بانك كشاورزي 123 تريليون ريال تسهيلات پرداخت كرد

سيف : استراتژي بانك ملي تحقق اهداف دولت است

وكيلي : ندادن ويزا به حداد عادل توهيني به غرور ملي مردم ايران است



هموطن سلام:

سخنگوي وزارت امور خارجه: رويكرد سياست خارجي كشور به سمت شرق هدفگذاري شده است

عرضه موبايل هاي 150 هزار توماني قطعي شد

وزير امور اقتصاد و دارايي : برنامه هاي دولت براي هزينه كردن دلارهاي نفتي