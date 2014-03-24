فروش بيش از 230 ميليون ريال دست ساخته هاي صنايع دستي در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نيا بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:از تاريخ 29 اسفند ماه سال گذشته تا سوم فروردين ماه بيش از 58 هزار و 834 نفر از 15 نمايشگاه و بازارچه صنايع دستي و هنرهاي سنتي بازديد كردند.

وي گفت: در حال حاضر 415 غرفه در سراسر استان در سطوح مختلف ملي،منطقه اي و استاني براي بازديد و خريد سوغات گردشگران برپا شده است

وي گفت:بزرگ ترين نمايشگاه صنايع دستي در مازندران با 100 غرفه در شهرستان نوشهر و كوچكترين نمايشگاه با 7 غرفه در شهرستان چالوس فعال است.

مدير كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مازندران يادآور شد: پراكندگي نمايشگاه هاي صنايع دستي كشور در مازندران تا حدي است كه گردشگران به راحتي مي توانند از اين جاذبه فرهنگي كشور بازديد نمايند.

بزرگ نيا تصريح كرد:بازاريابي براي توليدات صنايع دستي مازندران يكي از دغدغه هاي سازمان است كه با برپايي چنين نمايشگاه هايي تحقق مي يابد

وي برگزاري اين نمايشگاه ها را بهترين فرصت براي ورود صنايع دستي به كالاهاي مصرفي مردم برشمرد و افزود: ايجاد گردش اقتصادي در اين هنر صنعت ملي موجب افزايش كيفيت توليدات صنايع دستي و نوآوري در كار مي شود.

گفتني است اين نمايشگاه در شهرستانهاي بهشهر،گلوگاه،نكا،ساري،قانم شهر،بابل،بابلسر سوادكوه،آمل،محمودآباد نوشهر ،تنكابن و رامسر قرار دارد.

