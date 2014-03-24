  1. استانها
  2. مازندران
۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۳۰

بزرگ نیا اعلام کرد:

فروش بيش از 230 ميليون ريال دست ساخته هاي صنايع دستي در مازندران

فروش بيش از 230 ميليون ريال دست ساخته هاي صنايع دستي در مازندران

بهشهر - خبرگزاری مهر: مدير كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مازندران و دبير ستاد اجرايي خدمات سفر استان اظهار داشت: بيش از 230 ميليون ريال محصولات صنايع دستي و دست ساخته هاي سنتي در مازندران فروش رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نيا بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:از تاريخ 29 اسفند ماه سال گذشته  تا سوم فروردين ماه بيش از 58 هزار و 834 نفر از 15 نمايشگاه و بازارچه صنايع دستي و هنرهاي سنتي بازديد كردند.

وي گفت: در حال حاضر 415 غرفه در سراسر استان در سطوح مختلف ملي،منطقه اي و استاني براي بازديد و خريد سوغات گردشگران برپا شده است

وي گفت:بزرگ ترين نمايشگاه صنايع دستي در مازندران با 100 غرفه در شهرستان نوشهر و كوچكترين نمايشگاه با 7 غرفه در شهرستان چالوس فعال است.

مدير كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مازندران يادآور شد: پراكندگي نمايشگاه هاي صنايع دستي كشور در مازندران تا حدي است كه گردشگران به راحتي مي توانند از اين جاذبه فرهنگي كشور بازديد نمايند.

بزرگ نيا تصريح كرد:بازاريابي براي توليدات صنايع دستي مازندران يكي از دغدغه هاي سازمان است كه با برپايي چنين نمايشگاه هايي تحقق مي يابد

وي برگزاري اين نمايشگاه ها را بهترين فرصت براي  ورود صنايع دستي به كالاهاي مصرفي مردم برشمرد و افزود: ايجاد گردش اقتصادي در اين هنر صنعت ملي موجب افزايش كيفيت توليدات صنايع دستي و نوآوري در كار مي شود.

گفتني است اين نمايشگاه در شهرستانهاي بهشهر،گلوگاه،نكا،ساري،قانم شهر،بابل،بابلسر سوادكوه،آمل،محمودآباد نوشهر ،تنكابن و رامسر قرار دارد.
 

کد مطلب 2260746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها