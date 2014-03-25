  1. دانشگاه و فناوری
۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹

یک پیشنهاد دیجیتالی برای نوروز/ لذت پادشاهی را تجربه کنید

یک پیشنهاد دیجیتالی برای نوروز/ لذت پادشاهی را تجربه کنید

در ادامه گذراندن تعطیلات نوروزی و لذت بردن از ابزار دیجیتالی به عنوان سرگرمی های روز، ما به شما بازی رایانه ای و آنلاین عصر پادشاهان را پیشنهاد می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی عصر پادشاهان که با نام kings era هم شناخته می شود یکی از بازی های آنلاین پر سر و صدای ایرانی است که توانسته خود را به یکی از پر مخاطب ترین بازی های آنلاین در بین ایرانیان بدل کند. به طوری که رتبه این بازی در سایتهای رتبه بندی جهانی مناسب است که این نشان از جذابیت بازی در میان مخاطبان دارد.

بازی عصر پادشاهان در سبک استراتژی و مشابه اکثر بازیهای آنلاین تحت وب است که بازی کننده در بازی نقش پادشاه یا فرمانروا را ایفا می کند و باید قلمرو خود را توسعه دهد.

این بازی از لحاظ فنی و گرافیکی در سطح بالایی قرار دارد و در آن ساختمانهایی وجود دارند که اکثر روند بازی درون این مکانها اتفاق می افتد.

ساختمانهایی همچون شهرداری، معدن آهن، معدن سنگ، چوب بری و مزرعه که همانطور که از اسمشان مشخص است وظایف مختلفی را ایفا می کنند.

یکی از قابلیتهای جالب عصر پادشاهان، بازیهای دوز و اتللو است که برای گذراندن وقت بسیار خوب است. بخش جدیدی با نام شکار نیز به این بازی آنلاین اضافه شده است.

کد مطلب 2260796

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