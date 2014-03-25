سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به برگشت کار کنان به محل کار خود تردد در محور های زنجان به قزوین، زنجان به تبریز و زنجان به بیجار و جاده ترانزیت بسیار سنگین است.



وی اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون با توجه تردد سنگین در محورهای مواصلاتی استان مورد خاصی پیش نیامده است.



جانشین پلیس راه استان زنجان، به رانندگان توصیه کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی امنیت جانی خود و دیگران را تضمین کنند.



سرهنگ شیر محمدی، به برخورد پلیس راه با رانندگان خاطی اشاره کرد وافزود: با توجه به اهمیت سلامت مسافران با افرادی که قوانین را زیر پا بگذارند پلیس راه با آنها برخورد جدی خواهد کرد.

وی در ادامه از وقوع پنج فقره تصادف جرحی و فوتی در 48 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: متاسفانه در این تصادفات 12 نفر مجروح و سه نفر فوت کردند.

جانشین پلیس راه استان زنجان یادآور شد: متاسفانه در این تصادفات خستگی و خواب آلودگی عامل وقوع تصادفات بوده است.

سرهنگ شیر محمدی گفت: متاسفانه در این تصادفات سرنشین ها به علت نبستن کمربند ایمنی جان خود را از دست دادند.





