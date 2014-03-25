مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرتقال یارانه ای از پنجم فروردین ماه با قیمت هزار و 900 تومان عرضه می شود.

وی از نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بر مراکز عرضه میوه های یارانه ای خبر داد و افزود: چنانچه فردی اقدام به گرانفروشی کند برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.

این مسئول با اشاره به ایجاد27 ایستگاه عرضه میوه یارانه ای در شهر کرمان، اذعان داشت: پیش از این هر کیلوگرم پرتقال به قیمت دو هزار و 200 تومان عرضه می شد.

زریسفی وضعیت کنونی بازار استان کرمان را مطلوب دانست و تصریح کرد: هیچ گونه کمبودی در خصوص تامین میوه ایام عید در استان وجود ندارد.