سرکرده شبه نظامیان راستگرای اوکراین کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "الکساندر موزیچکو" سرکرده شبه نظامیان راستگرای اوکراین بر اثر اصابت دو گلوله به قلبش، از پای درآمده است. یک نماینده پارلمان اوکراین در همین رابطه در صفحه فیس بوک خود نوشت: افرادی پس از متوقف کردن خودرو موزیچکو، وی را سوار خودرو خود کرده و برده اند. آنها سپس در حالی که دستان موزیچکو از پشت بسته بوده، وی را روی زمین انداخته و دو گلوله به قلبش شلیک کرده اند.

این در حالی است که روایات دیگری نیز درباره چگونگی مرگ این سردسته شبه نظامیان ملی گرای اوکراین مطرح شده است. گزارش یک رسانه محلی به نقل از شاهدی عینی حاکی است موزیچکو بر اثر تیراندازی در یک کافه در شهر رونو کشته شده است. بر این اساس پلیس در حال انجام تحقیقات برای یافتن عاملان این حمله است.

موزیچکو به تازگی با انتشار ویدیویی در یوتیوب اعلام کرد از جان خود بیمناک است. وی وزارت کشور اوکراین و دادستان کل این کشور را متهم کرد که قصد کشتن و یا تحویل دادنش به روسیه را دارند. سرکرده شبه نظامیان راستگرای اوکراین به خاطر حملات نظامی به دوایر دولتی در جریان اعتراضات اخیر اوکراین و خودداری از تحویل سلاح به مقامات دولت انتقالی این کشور، تحت تعقیب قرار گرفته است.

گفتنی است اوایل ماه مارس یک کمیته تحقیق روسیه پرونده جنایات موزیچکو را به جریان انداخت. وی متهم به شکنجه و قتل دست کم 20 نظامی روس در جریان مبارزات شبه نظامیان چچن و ارتش روسیه است.