بازدید 10 هزار گردشگر نوروزی از غار آبی سهولان مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران حسینی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه غار سهولان یکی از مهمترین وبی نظیر ترین غارهای آبی طبیعی ایران است افزود: غار آبی سهولان بدلیل جذابیت های خاص توریستی در ایام تعطیلات نوروز به طور میانگین روزانه پذیرای 3000 نفر گردشگر خارجی و داخلی بوده است.

وی ادامه داد: غار آبی سهولان واقع در 43 کیلومتری شرق شهر مهاباد در جاده مهاباد – بوکان بعلت داشتن حوضچه آبی بزرگ با مناظر فوق العاده دیدنی و دالانهای مملو از آب، بافت آهکی، قندیل های فعال غار و قرار گرفتن در منطقه ای خوش آب وهوا و قدمت تاریخی هر ساله پذیرای جمعیت کثیری از گردشگران است.

غار سهولان از شگفتي هاي آفرينش است و بعد از غار عليصدر همدان دومين غار آبي ايران به شمار مي‌آيد.

اين غار در روستاي سهولان 42 كيلومتري جنوب شرقي مهاباد در استان آذربايجان غربي واقع شده است.

ارتفاع سقف غار سهولان تا سطح درياچه به 50 متر مي‌رسد و عمق آب در برخي جاها به 30 متر مي‌رسد اختلاف دماي درون و بيرون غار بين 10 الي 15 درجه است.

سهولان به زبان كردي به معني يخبندان است و مردم محلي غار را کونه كوتر يعني لانه كبوتر نيز مي‌نامند دليل اين نامگذاري وجود تعداد زيادي لانه كبوتر درون غار است.

اين غار در فهرست آثار طبيعي ملي ايراني قرار دارد و در منطقه اي خوش و آب و هواي مهاباد قرار گرفته و هر چهار فصل سال در اين منطقه شكوه خاص چشم انداز زيبايي دارد به خصوص كوه هاي برفگير بلند و پوشش گياهي آن شهرستان مهاباد را از نظر پيدايش به دوره دوم زمين شناسي نسبت مي دهند.

مساحت داخلي غار سهولان حدود 600 مترمربع است و محتويان غار سنگ هاي آهكي است؛ همچنين اين غار روزانه پذيراي حدود يك هزار گردشگر است كه از همه‌ نقاط كشور براي ديدن اين پديده طبيعي به مهاباد سفر مي‌كنند.

مطالعات غارنشينان نشان مي‌دهد كه اين غار بر اثر فعاليت هاي زمين شناسي به اواخر دروه كرتاسه بر مي گردد كه قدمت آن به 70 ميليون سال قبل باز مي‌گردد.

اين غار 100 سال پيش براي اولين بار توسط ژاك دمرگان فرانسوي مورد كاوش و بررسي قرار گرفت، پس از آ‌ن در سال هاي جنگ جهاني دوم نيز توسط هيئت انگليسي مجدد مورد بررسي قرار گرفت و در مهر سال 73 توسط غارشناسان ايراني شناسايي شد.

تنها موجودات زنده اين غار كبوتر چاهي و خفاش است كه قسمت هايي از غار را به عنوان آشيانه انتخاب كردند و به دليل تاريك بودن و نبود نور هيچ نوع جلبكي در آب درياچه اين غار رشد نكرده و به غير از جانداران ميكروسكوپي هيچ موجود ديگري زيست نمي‌كند.

درجه حرارت در فصل تابستان و زمستان بين 10 تا 13 درجه سانتي گراد در نوسان است و رطوبت حاكم بر غار بين 70 تا 80 درصد متغير است كه در اثر رطوبت بالا روي سنگ ها و صخره ها با خزه هاي سبز و قهوه اي پوشيده شده و گاهي آب از بالاي ايوان ها به روي سطح آب مي‌چكد.