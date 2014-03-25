به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح گفت: اختلافات میان کشورهای عربی آرزوها و موجودیت ما را در معرض خطر قرار داده است.ادامه اختلافات سبب فرسودگی و خستگی ما می شود.

امیر کویت با نادیده گرفتن نقش اصلی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و قطر در گسترش تروریسم به سبب حمایت از تروریستها در سوریه، عراق، لبنان و دیگر مناطق افزود: ما همگی از پدیده تروریسم رو به رشد رنج می بریم و باید با تروریسم اعم از اینکه منبع آن چه باشد برخورد شود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که رژیم اسرائیل از جنگ افروزی و اقدامات خصمانه خود دست برندارد صلحی در کار نخواهد بود.

امیر کویت اعلام کرد: ما خواستار روی آوردن به شورای امنیت برای حل بحران سوریه هستیم.شورای امنیت باید بحران سوریه را متوقف کند.آنچه در سوریه جریان دارد ثبات و صلح جهانی را به خطر می اندازد

وی از جامعه جهانی خواست که به مسئولیت خود در قبال فلسطینی ها عمل کند و به رژیم اسرائیل برای گردن نهادن به قوانین و قطعنامه های بین المللی فشار وارد کنند.

امیر کویت در ادامه از ایران درخواست کردتوافقنامه هسته ای را که با گروه پنج به علاوه یک امضا کرده است، اجرایی کند.

وی از تشکیل کابینه در لبنان نیز حمایت کرد و آن را گامی در راستای تحقق خواسته های ملت این کشور دانست.

از سوی دیگر سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان نیز در نشست سران کشورهای عربی گفت: منطقه با مخاطرات و چالشهای زیادی روبرو است.

وی ادعا کرد: ما از این مسئله شگفت زده ایم که چرا رئیس ائتلاف مخالفان سوری بر کرسی سوریه در این نشست نمی نشیند.

ولیعهد عربستان که کشورش به طور آشکار از تروریستها در سوریه حمایت می کند مدعی شد: ما اقدامات تروریستی را با هر منبع و منشاء، محکوم می کنیم.