222 مرکز تهیه و توزیع مواد خوراکی در هرمزگان تعطیل شد

نواب رازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظارت بر اماکن توزیع مواد غذایی، با اشاره به اینکه تشديد نظارت بر مراكز حساس و با اولويت ايمني مواد غذايي ازطبخ تا عرضه از اول اسفند تا پايان تعطيلات نوروزي اجرا مي‌شود،یاد آور شد :542 مرکز تهیه و فروش مواد خوراکی غیر بهداشتی نیز در اسفند ماه به دادگاه تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

رازمند ادامه داد: درطرح نظارت نوروزي بر اماکن تهیه و توزیع مواد خوراکی در اسفند ماه سال گذشته تعداد چهار هزار و 184 کارت بهداشت توسط مراکز بهداشت شهرستان ها صادر شده است و در همین راستا تعداد 868 کارت بهداشت نیز به اماکن عمومی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسان بهداشت محيط مراکز بهداشت بازدید از اماکن بین راهی را یکی از اولویت های این طرح می دانند، خاطرنشان کرد: یک هزار و 354 مرکز بین راهی در استان هرمزگان در اسفند ماه مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد 54 مورد به مراجع قضایی معرفی شدند و 21 مرکز نیز تعطیل و از فعالیت آنها جلوگیری شد.

وی یادآور شد: در راستای نظارت بر اماکن عمومی تعداد دو هزار و 769 اماکن عمومی مورد بازرسی قرار گرفت که تعداد 10 مرکز تعطیل شدند.

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکزبهداشت استان هرمزگان با بیان اینکه نمونه برداری از مواد خوراکی و آب آشامیدنی نیز در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: 307 مورد نمونه برداری از مواد خوراکی و 411 مورد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در اين مدت ازمراكز فروش مواد غذايي، رستوران ها، اغذيه فروشي ها، ترمينال‌ها، بوفه هاي قطار و ... بازرسي شده است، یادآور شد: شش هزار و 796 کیلوگرم مواد خوراکی و آشامیدنی فاسد در اسفند ماه سال گذشته کشف واز چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رازمند تاکید کرد: مردم و مسافران نوروزی نيز بايد در اجراي اين طرح مشاركت داشته باشند و درصورت برخورد با متخلفان، آنها را به بهداشت محیط شهرستان ها معرفي كنند.