بخشدار جدید پیشوا معارفه شد/ لزوم عزم مسئولان برای استفاده از ظرفیتهای شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیین معارفه احمد ملایری بخشدار جدید پیشوا و تودیع احمد قمی با حضور عباس ملکوتی خواه فرماندار و جمعی از مسئولان و مدیران شهرستان پیشوا برگزار شد.

عباس ملکوتی خواه در این مراسم با تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: حضرت فاطمه (س) الگويي استوار و مقاوم است كه در همه ابعاد مكتبي و مذهبي ما نقش دارد.

فرماندار پیشوا افزود: مقام حضرت صدیقه کبری(س) آن چنان والا است که رضایت و خشم حضرتش معیار رضایت و خشم پیامبر گرامی اسلام و رضایت و خشم کبریایی قرار گرفته است به طوری که پیامبر اکرم(ص) فرمودند فاطمه(س) پاره تن من است، هرکسی او را مسرور گرداند مرا مسرور کرده و هرکسی مرا مسرور گرداند خدا را مسرور کرده است.

وی در ادامه ترویج فرهنگ فاطمی را مصونیت بخش جامعه در برابر جنگ نرم دشمنان دانست و افزود: با ترویج فرهنگ فاطمی و نهادینه شدن اعتقادات قلبی نسبت به تکالیف الهی، آسیب ها و معضلات اجتماعی جامعه رفع خواهد شد.

ملکوتی خواه در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 1393 توسط مقام معظم رهبری بیان داشت: رهبر انقلاب اسلامی در سال 1393 بر روی دو موضوع مهم و اساسی اقتصاد و فرهنگ تمرکز کرده اند که در صورت توجه مسئولان و مردم به این دو مقوله بسیاری از مشکلات کشور حل شدنی است.

این مسئول عنوان کرد: در سیاست اقتصاد مقاومتی ضرورت های جامعه ایران لحاظ شده و همه مسئولان وظیفه دارند تا بر اساس این سیاست ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری تدابیر لازم و راهکارهای عملی را تدوین کرده و آن را به خوبی اجرا کنند.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی به بهبود فضای کسب و کار داخلی و استفاده از نیروهای بالقوه و بالفعل تاکید دارد و در حقیقت این الگوی اقتصادی به مسئولان یادآوری می کند که از دانش نخبگان استفاده کرده و با اقتصاد مبتنی بر دانش سبب کاهش اثرات تحریم‌ها شوند.

ملکوتی خواه با اشاره به تحریمهای ظالمانه استکبار بر علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: با تامل در عملکرد کشورهای دارای حق وتو مشاهده می‌کنیم که آنها طی دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در هیچ برهه‌ای از این امتیاز به نفع مردم غیور ایران اسلامی استفاده نکردند اما دیدیم که به لطف خداوند متعال و با ایستادگی و مقاومت ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی که برگرفته از دین مبین اسلام و فرهنگ واقعه عاشوراست حق وتویی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند که طی آن عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان به اثبات رسید.

این مسئول تأکید کرد: امروز دولت تدبیر و امید در راستای سیاستهای کلی نظام حرکت می کند و به فعالیتهای خود ادامه می دهد و از هیچ تلاش وکوشش فروگذار نیست و ان شاالله با لطف خداوند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیر دولت تدبیر و امید و با همت و تلاش مسئولین و دست اندرکاران یقینا آینده ای درخشان در انتظار ایران اسلامی خواهد بود.

ملکوتی خواه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از زحمات احمد قمی به عنوان بخشدار سابق پیشوا گفت: مسئولان باید از تمام توان و ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ به نحواحسن و شایسته‌ای در جهت رشد و تعالی استفاده کنند.

وی تغییر و جابجایی را امری طبیعی دانست و گفت: قمی در سمت بخشداری تلاش زیادی در این حوزه داشته اما تغییر و تحول امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و جابجایی مدیران به منزله ناتوانی آنان نیست بلکه رویکرد جدیدبرای بهره گیری از ظرفیتهای دیگر است.

فرماندار پیشوا تأکید کرد: فرصت خدمت كردن به مردم به هر فردي داده نمي‌شود و كساني كه داراي مسئوليت در نظام اسلامي مي شوند، بايد قدر اين فرصت ها را بدانند.

گفتنی است احمد ملایری را که سابقه بخشداری مرکزی و معاونت اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ورامین را در کارنامه خود دارد به عنوان بخشدار مرکزی پیشوا معرفی شد.

