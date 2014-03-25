محمدرضا دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظارت بازرسان بهداشت محیط در قشم بیان داشت: يش از 350كيوگرم گوشت بوفالوي غير مجاز توسط بازرسین بهداشت محیط در اجرای طرح سلامت نوروزي شبکه بهداشت و درمان قشم کشف و معدوم سازی شد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح سلامت نوروزي واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درما ن شهرستان قشم در سطح جزیره قشم با هدف نظارت وِیژه بر عملکرد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح جزیره قشم صورت می گیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم گفت: بيش از 350كيلوگرم گوشت بوفالوي غير مجاز از يك رستوران كشف وبا هماهنگي اداره دامپزشكي شهرستان معدوم گرديد.

دولت آبادي افزود: بيش از 60كيلو مرغ گرم و 200كيلو شنسيل مرغ از اين واحد صنفي كه در شرايط بسيار نامناسب بهداشتي نگهداري مي شد كشف و معدوم سازي شد.

وی با تاکید به رعایت موازین بهداشتی در واحدهای تهیه و فروش مواد خوراکی یادآور شد: مردمدر صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی موارد را به مرکز سلامت محیط و کار شبکه بهداشت و درمان قشم با تلفن شماره 5241920 -0763 اطلاع رسانی کنند.