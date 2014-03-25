جابجایی بیش از 160 هزار خودرو درمسیرهای دریایی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از طرح نوروزی93، حمل و نقل 276 هزار و 693 نفر مسافر از سرزمین اصلی به مقصد جزایر خلیج فارس و بالعکس انجام شد که از اول طرح تا کنون، در مجموع یک میلیون و 330 هزار و 741 نفر جابجایی مسافر به ثبت رسیده است.

در نهمین روز از طرح نوروزی امسال و چهارمین روز از فروردین ماه جاری، یک هزار و 408 مورد تردد شناور مسافری در مسیرهای دریایی استان هرمزگان صورت گرفته است.

همچنین از آغاز طرح نوروزی 93 تا پایان روز چهارم فروردین ماه جاری، 161 هزار و 233 خودرو از طریق بنادر لنگه، کیش، آفتاب، چارک، پهل و لافت جابجا شد که حمل و نقل 37هزار و 659 دستگاه خودرو به عنوان بالاترین رقم از ابتدای زمان اجرای این طرح تاکنون، در روز چهارم فروردین به ثبت رسید.

شایان ذکر است، مجموعاً 9 هزار و 295 سفر دریایی طی 9 روز گذشته، از طریق بنادر هرمزگان صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، طرح نوروزی ساماندهی سفرهای دریایی در سه بخش ایمنی مسیرهای تردد، ایمنی بنادر و ایمنی شناورها از 25 اسفند 92 آغاز شده وتا 15فروردین 93 ادامه دارد که دوره زمانی بین دوم تا نهم فروردین زمان اوج سفرهای دریایی در استان هرمزگان می باشد.

یادآور می شود، بنادر مسافری هرمزگان بیش از 95 درصد کل حمل و نقل مسافران دریایی در آب های کشور و 100 درصد حمل خودرو به مقصد جزایر خلیج فارس را بر عهده دارند.