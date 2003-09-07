عملكرد نادرست نظام بانكداري ، موجب افزايش تورم در كشور شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه صنعتكاران ايران ، دبير هيات امنا و سخنگوي خانه صنعتكاران ايران با بيان اين مطلب گفت: گرايش كلي بانكداري فعلي كشور تامين مالي براي سرمايه گذاري ها با نرخ سود ثابت است كه اين موضوع با روح بانكداري اسلامي سازگاري ندارد.

عباس پاليزدار با اشاره به دريافت نرخ بهره 50 درصد ( با محاسبه تاخير) از سوي برخي بانكها تصريح كرد اينها مشكلات اساسي

براي اقتصاد كشور ايجاد كرده و اين در حالي است كه حتي در اقتصادهاي سرمايه داري بانكها حداكثر سه درصد سود دريافت مي كنند.

وي با بيان اينكه يكي از عوامل بالا بودن نرخ تورم اقتصادي را عملكرد سيستم بانكداري است، راهكار اجراي بانكداري اسلامي را آموزش بانكداري بدون ربا در دانشگاهها و مراكز آموزشي ضمن خدمت و استخدام و آموزش ناظران در نظام بانكداري كشور دانست.