سید سعید حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه تلاش برای مهار آب های سطحی که از کشور خارج می شوند بود و این نشان از توجه و حساسیت موضوع است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز بیش از 4 میلیارد متر مکعب از آب های سطحی از استان کرمانشاه بدون هیچ استفاده ای خارج می شود در حالی که زمین های زراعی استان به شدن به این آب نیاز دارند.

وی ادامه داد: باید در این مسیر از تجربه مهار آبهای سطحی توسط برخی کشورها مثل ترکیه استفاده کنیم که هدر رفت آبهای مرزی خود به کشورهای همسایه را در برخی موارد به صفر رسانده است.

حیدری طیب گفت: هم اکنونپروزه کنترل آبهای سزحی در استان کرمانشاه در دستور کار است که در صورت به نتیجه رسیدن آن 4 میلیارد متر مکعب آب در استان کرمانشاه خواهد ماند و این تحول شگرفی در حوزه کشاورزی استان ایجاد خواهد کرد.

وی نتیجه کنترل 4 میلیارد متر مکعب اب در استان کرمانشاه را آبی شدن 200 هزار هکتار از زمین های زراعی عنوان کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در پایان اظهار داشت: برای جبران کمبود آب ناشی از خشکسالی ها باید علاوه بر کنترل آبهای سطحی نسبت به نحوه مصرف و ابزار آبیاری زمینها توجه ویژه داشته باشیم.