۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۰۵

مسئولان دشتی از بیماران بیمارستان زینبیه خورموج عیادت کردند

بوشهر-خبرگزاری مهر: فرماندار دشتی به همراه جمعی از مسئولان شهرستان دشتی از بیماران بیمارستان زینبیه خورموج عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که پیش از ظهر سه‌شنبه انجام شد، مسئولان ضمن دلجویی از بیماران در جریان روند فعالیتهای درمانی وبهداشتی بیمارستان قرار گرفتند.

در این بازدید فرماندار دشتی از بخش‌های اوژانس،سی سی یو، داخلی، اطفال، زنان و زایمان دیدن کردند و با اهدا گل به بیماران سال جدید را به آنها تبریک گفتند.

سید علی هاشمی همچنین با پرستاران و متخصصین بیمارستان دیدار وبا اهدا هدایایی سال جدید تبریک و از خداوند بلند مرتبه خواست سالی توام با موفقیت و سربلندی برای همه مردم عنایت بفرماید.

مدیر داخلی بیمارستان زینبیه خورموج در حاشیه  این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هم اکنون این بیمارستان دارای بخشهای اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه، اتاق عمل، زایشگاه، داخلی، جراح، زنان وزایمان، اطفال، فیزیوتراپی، سی سی یو،دیالیزو تالاسمی است.

سید علی هاشمی افزود:بیمارستان زینبیه خورموج دارای 96 تخت بیمار است که از این تعداد 64 تخت آن فعال است.

وی تصریح کرد:در ایام نوروز نیز بیمارستان بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به بیماران است ودر این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.

 

