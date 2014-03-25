سه نمایشگاه در قلعه محمد خان دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار خورموج پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:این نمایشگاه ها با سه موضوع معرفی مشاهیر دشتی، صنایع دستی وجاذبه های گردشگری ودشتی در آیینه عکس برپا شد.

احمد شیخیانی افزود: در این نمایشگاه 40 مشاهیر از شهرستان دشتی بصورت کامل معرفی و 30 تابلو عکس که توسط سید کریم موسوی یکی از عکاسان شهرستان گرفته شده در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی یادآور شد: همچنین بیش از 150 اثر از صنایع دستی که شامل کیف، معرق کاری، صنایع دریایی و غیره در این نمایشگاه دایر است.

شیخیانی تصریح کرد:این نمایشگاه با همت شهرداری، شورای شهر و میراث فرهنگی وارشاد اسلامی برپا شده که تا ایام نوروز بصورت صبح وعصر در قلعه محمد خان دشتی بر پا است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نیز گفت: برای اولین بار با همت شهردار خورموج نور پردازی در قلعه محمد خان دشتی به شکل زیبا صورت گرفته است.

قائدی افزود: در ایام نوروز روزانه 500 نفر از سراسر کشور از قلعه محمد خان دشتی بازدید می کنند.

وی ادامه داد:شهرستان دشتی دارای آثار و جاهای دیدنی فراوانی است که از همه مسافران نوروزی دعوت می شود از این جاهای دیدنی بازدید کنند.