مراجعه 31 هزار مسافر نوروزی به چادر های "ایمنی و سلامت" هلال احمر آذربایجان غربی

احمد حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با اجرای چهاردهمین دوره "طرح های ملی امداد و نجات ، ایمنی و سلامت نوروز۹۳ " از 27 اسفند ماه سال گذشته تا 4 فروردین امسال 31 هزار نفر از مسافران نوروزی استان به پست های "ایمنی و سلامت" جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی مراجعه کرده اند و از خدمات آن بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد مسافر دو هزارو 221 نفر برای اقامه نماز به خیمه های نماز مراجعه و دو هزار 855 نفر از خدمات ایستگاه ها سلامت از جمله تست فشار و قند خون بهره مند و 1300 کودک از خدمات فرهنگی فضاهای دوستدار کودک استفاده کرده اند.

حاجی زاده عنوان کرد: در همین مدت در مجموع بیش از 24 هزار عدد اقلام فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در بین مسافران پخش شده است که از این تعداد حدود 8 هزارو 500 عدد نقشه استان و شهرستان ها، 9 هزار نسخه انواع بروشور های آموزشی و تبلیغی و بیش از 3 هزارو 500 عدد از سایر محصولات فرهنگی میان مراجعه کنندگان توزیع گشته است.

حاجی زاده با اشاره به تعداد افراد حاضر در طرح گفت: 380 نفر از اعضای جمعیت هلال احمر استان تا بدین روز با استقرار در چادر های "ایمنی و سلامت" به مسافران نوروزی ارائه خدمت کرده اند.