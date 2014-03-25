ظرفیت واحدهای استیجاری مازندران چهار برابر شد/ شناسایی 700 تابلو بدست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ مرادی بعد از ظهر سه شنبه درستاد اجرایی خدمات سفر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون 5 هزار و 900 واحد استیجاری در استان شناسایی شد، اظهارداشت: واحدهای استیجاری و مراکز اطلاع رسانی رزرواسیون درمازندران شناسایی شده در استان دارای پروانه فعالیت هستند و به منظور شناسایی سایر واحدهای استیجاری 30 هزار فراخوان به چاپ رسیده است.

وی بیان کرد: تاکنون یک هزار و 590 واحد استیجاری برای دریافت پروانه اعلام آمادگی کردند که این آمار قابل قبول نیست.

مرادی با اشاره به معافیت پرداخت مالیات صاحبان ویلاها و واحدهای استیجاری، اذعان داشت: صاحبان ویلاها و اماکن استیجاری می توانند با دریافت پروانه کسب از مزایای آن شامل بیمه مهمانان نیز بهره مند شوند.

وی به شناسایی 700 نفر تابلو به دست در سطح مازندران اشاره کرد و اظهارداشت: این افراد از طریق استعلام ها و صلاحیت های امنیتی و نظامی و آموزش های لازم با کاورهای متحدالشکل و کارت شناسایی در حال فعالیت هستند.

مجری طرح ساماندهی ویلاها و واحدهای استیجاری و مراکز اطلاع رسانی رزرواسیون در مازندران از شناسایی 550 واحد استیجاری روستایی در روستاهای مازندران خبر داد و افزود: گردشگران با حضور در روستاها می توانند از آثار طبیعی و تاریخی آن نیز بهره مند شوند و همچنین زندگی در روستاها را لمس کنند.

مرادی با اشاره به علاقه گردشگران حوزه خلیج فارس به حضور در روستاهای کشور به ویژه مازندران گفت: با تقویت گردشگری روستایی می توان زمینه اشتغال را در روستاها ایجاد و با امکانات مناسب موجب حضور گردشگران داخلی و خارجی شود.

وی از عمده ترین چالش ها و مشکلات در طرح ساماندهی ویلاهای استیجاری را عدم اطلاع رسانی در حد گسترده برای استقبال گردشگران از طریق مراکز اطلاع رسانی و برخورد نیروی انتظامی نسبت به افراد تابلو بدست قانون گریز و نابهنجارعنوان کرد و افزود: از فرمانداران، شهرداران، بخشدارای ها و دهیاری ها در بحث جانمایی مراکز اطلاع رسانی و استقرار افراد تابلو بدست همکاری کنند.

مرادی با اشاره به اینکه مازندران بعنوان پایلوت در زمینه اجرای این طرح مطرح است، اذعان داشت: باید با حمایت از این طرح برای جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز، اهرم و پشتوانه قانونی برخوردار شویم.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح در کیوسک های اطلاع رسانی علاوه بر رزرو های ویلاها و واحد های استیجاری برای رزرو هتل ها، متل ها و تاسیسات گردشگری فعالیت می کند که وجود این واحدهای استیجاری موجب ماندگاری بیشتر مسافرین و ضریب امنیت بالای آنان می شود.

مرادی اذعان داشت: بی حالی مسئولین موجب این شد که برخی افراد سود جو اقدام به رزرودر ویلاهای خاص با افراد خاص است که نتیجه آن فایده ای برای استان ندارد و از نظر فرهنگی، شخصیتی و امنیتی استان را زیر سوال می برند و ایجاد بحران می کنند.