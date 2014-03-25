نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی درجزیره کیش تشدید شد

محمدرضا رضانیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نظارتهای نوروزی بر اماکن توزیع مواد غذایی بیان داشت: در طرح بسیج سلامت نوروزی، برنامه بازرسی به صورت مستمر ود در تمامی روزهای تعطیل نیز انجام می شود.

دکتر رضا نیا افزود: در راستای تشدید نظارت و پایش سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی از 25 اسفند 92 تا سوم فروردین 93 ، 325مورد بازدید داشتیم که در این رابطه توصیه های لازم را به متصدیان ارائه شده است.

وی بیان کرد: بر اساس ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، سه واحد صنفی به دلیل بی توجهی به توصیه های بازرسان و رعایت نکردن موازین بهداشتی تعطیل و 8 واحد متخلف به دستگاه قضایی در کیش معرفی شدند همچنین مقدار 661کیلوگرم مواد غذایی فاسد و لوازم آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته در تاریخ ذکر شده در این جزیره کشف و امحاء شد.

این مسئول حوزه سلامت درکیش گفت: 17 مورد نمونه برداری از مواد غذایی و خوراکی، 11 نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی و 103 مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی وصدور 240 کارت بهداشتی از دیگر فعالیت های واحد بهداشت محیط مرکز توسعه سلامت کیش در این مدت بوده است.

دکتررضانیا تصریح کرد: این اکیپ ها موظفند پوشش نظارتی کامل را بر اماکن اقامتی و مراکز تهیه، توزیع و فروش موادغذایی بخصوص مراکز واماکن را با حساسیت وجدیت مورد بازدید قرار بدهند.

وی از مردم خواست از خوردن غذا و آشاميدني ها در رستوران ها و مراكز عرضه مواد غذايي كه موازين بهداشتي را رعايت نمي كنند و يا پرسنل آنها كارت بهداشت معتبر ندارند جداء خودداري كنند.

دکتر رضا نیا همچنين با اشاره به اين كه از موادغذايي در طول سفر بايد در يخدان مخصوص نگهداري شود، تاکید کرد غذاهاي پخته شده نبايد بيش از 2 ساعت در دماي محيط نگهداري شود و بيشتر از يكبار نبايد گرم شود.