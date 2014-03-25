اقتصاد مقاومتی مبنای برنامه ریزی مدیران در ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعد الدین عصر سه شنبه در در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان با تاکید بر مبنا قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی مدیران ستاد تنظیم بازار گفت: با اقدامات دولت، برپایی نمایشگاه های بهاره، توزیع سبد کالا و نیز توزیع میوه با نرخ دولتی شاهد حاکم شدن آرامش بر بازار و قیمت کالاها بودیم.

وی با اشاره به ضرورت تحقق تحقق مدیریت جهادی مد نظر مقام معظم رهبری در سال 93 که به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده افزود: با توجه به آغاز مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال 93 شاهد فتح قله های رفیع اقتصادی در سال جدید با مشارکت مردم و مسوولان خواهیم بود.

فرماندار سمنان با یادآوری توزیع 129 تن پرتقال و 131 تن سیب در شهرستان سمنان در چند روز اخیر خاطر نشان کرد: با تشکیل اکیپ های نظارتی و بازرسی از پازدهم اسفند تاکنون 239 فقره پرونده در صنوف مختلف تشکیل شده که محکومیت چهار میلیارد ریال متخلفان بدلیل گران فروشی، تقلب و درج نکردن قیمت در اداره تعزیرات حکومتی را در پی داشته است.

سعدالدین در پایان خواستار تشکیل اکیپ های مشترک بازرسی و نظارت بر ارائه خدمات به مسافران در آغاز دور دوم سفرهای نوروزی شد.

