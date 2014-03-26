انتقاد از آمار اعلام شده در مورد تعداد مسافران نوروزی استان بوشهر

سلیمان نظام پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر در زمینه اعلام تعجب آور و بحث برانگیز گردشگران نوروزی 93 گناوه در بخش خبری 20و 45 دقیقه سوم فروردین ماه سیمای استانی مرکز بوشهر گفت: نکته قابل تامل بحث برانگیز در این خبر این بود که مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر شمار گردشگران نوروزی گناوه را 1400 و در شهرستان بوشهر قریب به 4500 نفر اعلام کردند.

عضو شورای شهر گناوه با اشاره به سیل تماس های مردمی با اعضای شورای شهر گناوه ادامه داد: ارائه اینچنین آمار نادرست و دور از واقعیت نه تنها در شان مردم شریف گناوه بلکه در شان مردم شریف بوشهر نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر گناوه گفت: با همه این توضیحات قصد مکتوب کردن موارد و پیگیری ویژه از طریق مراجع مرتبط و به ویژه فرماندار و امام جمعه گناوه و بوشهر و برخی دستگاه های امنیتی داشتیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه روز گذشته در سفر استاندار بوشهر به گناوه در نخستین فرصت مراتب نارضایتی مردم شریف گناوه در این زمینه به وی اعلام شد.

نظام پور با بیان اینکه در سفر استاندار بوشهر به گناوه مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز جزو هیئت همراه وی بودند، اضافه کرد: علاوه بر استاندار بوشهر ما مراتب نارضایتی مردم گناوه را در پی سخنان اخیر مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر به وی اعلام کرده و خواهان توضیح شدیم که متاسفانه پاسخ های وی به هیچ وجه قانع کننده نبود.

وی با اشاره به یکی از پاسخ های مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر متذکر شد: در نخستین پاسخ وی مدعی شد که در اعلام این آمار و ارقام اشتباه صورت گرفته است.

نظام پور با اشاره به پاسخ دوم مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر که از ابلاغ بخشنامه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل در شهرستان ها مبنی بر عدم انتشار و اعلام شمارگان گردشگران نوروزی خبر داد، تاکید کرد: در حالی که در سوم فروردین ماه این خبر غیرواقع علاوه بر پخش از صدا و سیمای مرکز بوشهر در بیشتر خبرگزاری ها و سایت های محلی انعکاس یافته و متاسفانه همه در جریان این آمار اشتباه قرار گرفته اند.

وی با اشاره به پاسخ دیگر مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر مبنی بر اینکه آمار اعلام شده مربوط به اماکن اسکان ثابت گردشگران مثل هتل ها است که زیر نظر میراث هستند، افزود: اگر این آمار مربوط به هتل‌های بوشهر باشد، به هیچ وجه هتل های بوشهر ظرفیت اقامت 4500 نفر را نمی توانند داشته باشند؛ ضمن آنکه گناوه هم با چند هتل نمی تواند ظرفیت اقامت 1400 نفر را داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به پاسخ پایانی مدیرکل میراث فرهنگی در خصوص مقصر دانستن مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان گناوه در زمینه ارائه آمار اشتباه گردشگران نوروزی شهرستان گناوه به اداره کل ابراز داشت: نباید برخی مسئولان مرکز استان با بی دقتی گزارش ها و آمارهای نادرست ارائه دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر گناوه در پایان گفت: ما این مسئله را به طور جد پیگیری و با تمام توان از منافع مردم شریف و نجیب شهر گناوه دفاع کرده و مشکلات شهر را نیز در سطوح مختلف پیگیری خواهیم کرد.