64 هزار نفر روز مسافر نوروزي در مدارس كردستان اسكان داده شدند

سالار عرفاني نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت اسكان مسافران نوروزي در مدارس استان كردستان در ايام تعطيلات سال جاري بيان كرد: از ابتداي آغار ورود مسافران نوروزي تاكنون بيش از 64 هزار نفر روز مسافر و مهمان نوروزي در مدارس استان كردستان اسكان داده شده اند.

وي ادامه داد: اسكان اين ميزان مسافر و مهمان نوروزي در مدارس استان كردستان در قالب پنج هزار و 500 خانوار صورت گرفته است و پيش بيني مي شود كه با توجه به وضعيت مناسب جوي روند ورود مسافر نوروزي به استان كردستان همچنان ادامه داشته باشد.

مدير كل آموزش و پرورش استان كردستان بيان كرد: در كنار آماده سازي مدارس براي اسكان مسافران نوروزي، مراكز رفاهي و اقامتي تحت مديريت آموزش و پرورش استان كردستان نيز آماده سازي شده و در اختيار مسافران و مهمانان نوروزي قرار مي گيرد.

وي به شمار مدارس آماده شده در استان كردستان براي اسكان مسافران نوروزي اشاره كرد و گفت: در نوروز 93 تعداد 210 مدرسه با بیش از دو هزار کلاس برای اسکان میهمانان نوروزی در سطح استان مهیا شده است.

استان كردستان به دليل ويژگي هاي طبيعي و تاريخي هر ساله در ايام نوروزي ميزبان خيل عظيمي مسافر و مهمان نوروزي است كه به دليل كمبود مراكز اقامتي و رفاهي، بخش زيادي از مسافران اين استان در مدارس آموزش و پرورش اسكان داده مي شوند.