لزوم واگذاري امور فرهنگي به افراد متخصص/هنر بهترين ابزار براي فرهنگ سازي است

امين مرادي در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبريك سال نو به مردم استان كردستان به ويژه جامعه هنري و هنرمندان اظهار داشت: منويات مقام معظم رهبري در آغاز سال نو به عنوان نقشه راه براي اقشار مختلف مردم به ويژه مسئولان و مديران است كه هر سال معظم له با مطرح كردن موضوعاتي اساسي و مورد نياز كشور مسائل مهم را متذكر شده و نقشه راهي را براي فعاليت هاي مردم و مسئولان اعلام مي كنند.

وي با اشاره به تحقق شعار حماسه سياسي و اقتصادي در سال گذشته يادآور شد: در سال گذشته مردم با حضور خود در صحنه انتخابات حماسه سياسي را به بهترين شكل ممكن خلق كردند كه البته در اين ميان نيز حضور جامعه هنري در اين عرصه نيز قابل توجه و بسيار حياتي بود.

رئيس حوزه هنري استان كردستان به دغدغه اصلي مقام معظم رهبري اشاره كرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها نسبت به حوزه فرهنگ تاكيداتي داشته اند و در نشست ها و جلسات متعدد نيز بارها در اين باره تاكيداتي داشته اند كه اين دغدغه معظم له نشان مي دهد كه عليرغم تمامي تلاش هاي صورت گرفته ولي همچنان ما در حوزه فرهنگ كم كاري هاي داشته ايم كه بايد اين كمبودها را با كار و تلاش بيشتر جبران كرد.

وي به تاثير ويژه فرهنگ در ساير حوزه ها اشاره كرد و گفت: تاثير فرهنگ هم به عنوان يك عامل اصلي و تعيين كننده در رفتارهاي فردي و اجتماعي كشور و هم به عنوان يك عامل بسيار مهم براي تاثيرگذاري در عرصه سياسي به شمار مي رود و به همين دليل هم بايد فرهنگ بيش از هر حوزه ديگري مورد توجه قرار گيرد.

مرادي بيان كرد: فرهنگ و رفتارهاي جامعه برخواسته از عقايد و اخلاقيات است و به همين دليل اگر ما در حوزه فرهنگ در كشور خوب كار كنيم در ساير حوزه ها نيز موفقيت هاي بهتري دست پيدا مي كنيم.

وي با اشاره به هشت سال دفاع مقدس و رشادت هاي رزمندگان اسلام براي دفاع از نظام اسلامي گفت: اين حضور مردم در صحنه را مي توان زيرمجموعه توجه به فرهنگ ايثار و شهادت تعريف كرد كه با توجه به رهنمودهاي امام راحل (ره) از يك سو و همچنين متجاوز بودن رژيم بعث از سوي ديگر زمينه فراهم شد تا مردم براي دفاع از فرهنگ و اعتقادات خود در صحنه حاضر شوند و حماسه هشت سال دفاع مقدس در كشور نيز شكل گرفت.

رئيس حوزه هنري استان كردستان اظهار داشت: در اولويت قرار گرفتن فرهنگ در كشور يك نياز لازم و ضروري است و اين مهم نيز بارها مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و معظم له در نشست ها و جلسات متعددي نيز بر اين نكته كه بايد حوزه هاي اقتصاد، عمران و حتي سياست هم بايد در ذيل فرهنگ قرار گيرند يعني اينكه ابتدا حوزه فرهنگ تقويت شود تا فرصت براي تقويت ساير حوزه ها فراهم شود.

وي ادامه داد: اگر مشاهده مي شود كه امروز در كشور ما اقدامات و تلاش هاي صورت گرفته در حوزه هاي عمراني، اقتصادي و حتي اجتماعي هم در كشور بازخورد چنداني ندارد به دليل عدم توجه به مباحث فرهنگي است كه انتظار داريم در سال جاري و در راستاي تحقق شعار سال نسبت به حوزه فرهنگ با جديت و دقت بيشتري برخورد شود.

مرادي عنوان كرد: يكي ديگر از مشكلات كنوني حوزه فرهنگ در كشور مدعي بودن اقشار مختلف براي حضور در اين عرصه است به گونه اي كه هم اقشار خاص و هم مسئولان مختلف شعار فرهنگ را اولويت خود عنوان مي كنند و براي حضور در عرصه فعاليت هاي فرهنگي تلاش دارند ولي متاسفانه در عرصه عمل اين گونه نيست و بخش زيادي از اين مباحث تنها در حد يك حرف باقي مي ماند.

وي بيان كرد: در حالي كه معمولا در ساير حوزه ها افراد خبره متولي انجام كارها مي شوند ولي متاسفانه مي توان گفت كه در عرصه فرهنگ اينگونه نيست و هر كسي كه وارد ميدان كار فرهنگي مي شود تنها شعارهاي را مطرح كرده و فرصت براي حضور افراد خبره در اين بخش كمتر فراهم است كه يكي از ملزومات تحقق شعار سال بايد به فراهم كردن فرصت براي حضور افراد خبره در عرصه فعاليت هاي فرهنگي اختصاص داده شود.

رئيس حوزه هنري استان كردستان با اشاره به اينكه امروز مدعيان كار فرهنگي در كشور بيشتر به فعاليت هاي سياسي مشغولند، اظهار داشت: امروز كساني كه داعيه كار فرهنگي دارند بيشتر به فعاليت سياسي مشغولند و باطن كار آنها تقريبا با حوزه فرهنگ بيگانه است.

وي با بيان اينكه بايد حضور در كارهاي فرهنگي به افراد خبره و متخصص اين عرصه واگذار شود، افزود: دادن بينش درست به مردم براي تصميم گيري در تمامي عرصه ها به ويژه حوزه سياست و اجتماع يك كار فرهنگي است كه بايد اين موارد جزئي كه داراي اهميت زيادي هستند در دستور كار مديران و مسئولان قرار گيرند.

مرادي به شماري از دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حوزه فرهنگ اشاره كرد و گفت: معظم له در جريان سفر به خراسان شمالي شماري سوال مطرح كردند كه اگر ما بتوانيم براي اين سوالات پاسخ هاي عملي و قانع كننده اي داشته باشيم مي توان بخش زيادي از شعار سال جاري را عملياتي كرد.

وي بيان كرد: موضوع سبك زندگي اسلامي، روند نگران كننده مصرف گرايي، در حد حرف و شعار باقي ماندن ايده هاي خوب در كشور، عدم رعايت حقوق متقابل در روابط اجتماعي و ... از مهمترين دغدغه هاي معظم له بود كه انتظار مي رود كه در سال جاري اين مسائل در ذيل عنوان شعار سال مورد توجه قرار گيرد.

رئيس حوزه هنري استان كردستان در پايان با اشاره به نقش هنر و جامعه هنري براي تقويت مسائل فرهنگي اظهار داشت: هنر بهترين ابزار براي فرهنگ سازي در جامعه است و در همين راستا مي توان با بهره برداري از اين مهم فرصت هاي بهتري را براي كارهاي فرهنگي در جامعه فراهم كرد.