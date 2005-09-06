باشگاهها منتظر تصميم فدراسيون بسكتبال در مورد بازيكنان خارجي

به گزارش خبرگزار ي" مهر" با اين وجود هنوزدراين زمينه تصميم مقتضي ازجانب فدراسيون بسكتبال گرفته نشد و تيمهاي باشگاهي همچنان مردد مانده اند كه مختاربه استخدام دو بازيكن خارجي هستند يا سه بازيكن ازطرفي هنوزنحوه استفاده ازاين بازيكنان هم درطول بازيها اعلام نشده است چرا كه فدراسيون بسكتبال درراستاي حمايت ازبازيكنان ملي پوش قصد دارد در نحوه استفاده باشگاهها ازبازيكنان خارجي،ترتيبي اتخاذ شود كه بازيكنان شاخص و ملي پوش ايراني زيرسايه سنگين خارجي ها قرارنگيرند كه پيشنهادي منطقي و قابل تامل است اما با اين وجود درحاليكه 31 شهريورماه زنگ آغازليگ برتربه صدا در مي آيد دراين زمينه تصميمي صورت نگرفته است تا باشگاهها برمبناي آن برنامه ريزي كنند.

شايان ذكراست كه پس ازبحث و تبادل نظردرجلسه20 تيرماه زماني كه نمايندگان و مربيان باشگاهها به نتيجه واحدي دراين زمينه دست نيافتند ازدست اندركاران فدراسيون بسكتبال خواستند تا با درنظرگرفتن مصالح بسكتبال دراين زمينه اقدام كنند بنابراين طبيعي است كه امروزانتظاراين تصميم را داشته باشند.