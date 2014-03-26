۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر؛

تیم ايران با هلند، اسپانيا و ژاپن همگروه شد

مسابقات جهانى بسكتبال با ويلچر و كسب سهميه پارالمپيك ريو 2016 در شهر اينچئون كره جنوبى ميزبان برگزارى اين مسابقات قرعه كشى شد و تيم بسكتبال با ويلچر ایران در گروه B اين رقابت‌‌ها با تيم‌هاى هلند، اسپانيا و ژاپن همگروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه كشى مسابقات جهانى بسكتبال با ويلچر و كسب سهميه پارالمپيك 2016 ريو در اينچئون كره جنوبى برگزار شد و 16 تيم شركت كننده در اين رقابت، در 4 گروه مقدماتى قرار گرفتند.

گروهبندى مسابقات جهانى بسكتبال با ويلچر به ترتيب ذيل است:

گروه A: انگلستان، مكزيك، كره جنوبى، آرژانتين
گروه B: هلند، اسپانيا، ايران، ژاپن
گروه C: تركيه، الجزاير، كلمبيا، امريكا
گروه D: آلمان، سوئد، استراليا، ايتاليا

مسابقات جهانى بسكتبال با ويلچر از تاریخ 14 لغايت 23 تيرماه سال جارى در اينچئون كره جنوبى برپا مي‌شود. در جريان دور پيشين اين رقابت‌ها در سال 2010 تيم‌هاى استراليا، فرانسه و آمريكا به ترتيب عناوين اول تا سوم را به دست آوردند.

اردوى تيم ملى بسكتبال با ويلچر از ارديبهشت ماه 93 در زنجان آغاز خواهد شد.

