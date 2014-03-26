۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس

سرپرست اداره راهداری اداره کل راه و شهرسازی البرز گفت: با شروع دور دوم مسافرت های نوروزی محور کرج - چالوس با ترافیک سنگینی رو به رو است.

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با شروع دور دوم سفرهای نوروزی محورهای البرز شاهد ترافیک سنگینی هستند.

صفری در ادامه تاکید کرد: با توجه به دو طرفه بودن محور کرج - چالوس ترافیک به سوی محور چالوس سنگین است و در لاین برگشت ترافیکی روان را شاهد هستیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: ترافیک در محور تهران - کرج - قزوین روان است و با توجه به فرهنگ سازی در زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سال جدید با کاهش تصادفات رو به رو هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت: تیم های راهداری ثابت و سیار اداره کل راه و شهرسازی البرز در همه محورهای مواصلاتی البرز مستقر هستند.

سرپرست اداره راهداری اداره کل راه و شهرسازی البرز تصریح کرد: تیم های پشتیبان راهداری نیز در حال آماده باش هستند و تیم های نظارتی نیز بر عملکرد تیم های راهداری در محورهای مواصلاتی البرز کنترل دارند.

صفری در پایان بیان کرد: با برنامه ریزی ها و ایمن سازی محورهای البرز پیش از شروع تعطیلات نوروز سفرهای ایمنی را در این محورها شاهد هستیم.

 

