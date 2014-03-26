پذیرش بیش از 34 هزار مسافر در مراکز اسکان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون مصطفوی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگوی خبری با بیان اینکه امسال امکانات رفاهی فرهنگیان مناسبی برای تعطیلات نوروزی در اختیار مسافران قرار داده شده است، اظهار داشت : 74 مدرسه، 1040 اتاق و 4 مرکز دانشگاه فرهنگیان در سطح استان به اسکان مسافرین نوروزی امسال اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 121 اتاق به صورت ویژه تجهیز شده اند ادامه داد: تمام مراکز اسکان ، بجز اردوگاه معلم که در فاصله 5 کیلومتری ارومیه واقع شده است، داخل شهرها است و بدون استثناء تمام اتاق های به فرش، پتو، بالش، یخچال، تلویزیون و وسایل گرمایشی مجهز شده اند.

مصطفوی عنوان کرد: تعداد اسکان مسافران تاکنون در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال 20 درصد رشد داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یاد آور شد: شهرستانهای ارومیه، مهاباد و ماکو بیشترین آمار مسافرین نورورزی اسکان داده شده را دارا هستند.

وی با تقدیر از فعالیت های اعضای ستاد اسکان با اشاره به فعالیت های ستادهای اسکان فرهنگیان و تمهید مقدمات برای استقبال از مسافران اظهار داشت: تکریم فرهنگیان با درنظر گرفتن بهترین مدارس برای اسکان فرهنگیان همواره در اولویت کاری بوده و خواهد بود.