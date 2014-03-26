بازدید 24 هزار نفر از آثار تاریخی استان زنجان/ رقابت گنبد سلطانیه و مردان نمکی برای جذب گردشگر

غلامرضا نجفلو در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در دور اول سفرهای نوروزی که از اول فروردینماه تا پنجم همین ماه را شامل میشود در حدود 24 هزار و 837 نفر از اماکن تاریخی و گردشگری استان زنجان بازدید کردند.
وی با بیان اینکه گنبد عظیم سلطانیه با 7 هزار و 987 بازدیدکننده، بیشترین آمار را در این زمینه بین اماکن تاریخی استان به خود اختصاص داده است ادامه داد: موزه مرداننمکی با 6 هزار و 19 نفر بازدیدکننده، رتبه دوم را در زمینه جذب گردشگر طی این مدت به خود اختصاص داده است.
نجفلو افزود: گنبد سلطانیه، غار کتلهخور، رختشویخانه، موزه صنایعدستی، مردان نمکی و چند ابنیه دیگر هر ساله بیشترین آمار گردشگران را به ویژه در ایام نوروز به خود اختصاص میدهند.
مسئول کمیته آمار و اطلاعرسانی ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان زنجان گفت: سایر اماکن دیدنی استان نیز در دور اول سفرهای نوروزی، آمار قابل توجهی را به خود اختصاص دادهاند که از آن جمله میتوان به بازدید 4 هزار و 753 نفر از موزه رختشویخانه زنجان، 3هزار و 498 نفر از غار کتلهخور و 2 هزار و 580 نفر نیز از موزه صنایعدستی واقع در عمارت دارایی اشاره کرد که در مجموع شاهد حضور نزدیک به 25 هزار گردشگر در دور نخست سفرهای نوروزی در زنجان بودیم.
نجفلو افزود: حدود 11 هزار و 700 نفر نیز در زنجان طی دور نخست سفرهای نوروزی اقامت داشتند.
وی در ادامه از استقبال گسترده گردشگران و مسافران نوروزی از بازارچه صنایع دستی در محل مجموعه عمارت دارایی شهر زنجان خبر داد و گفت: طی مدت تعطیلات نوروزی مسافران نوروزی استقبال خوبی از خرید صنایع دستی استان زنجان داشتند.
