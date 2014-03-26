به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بی تابی راهیان نور برای دیدار با رهبر معظم انقلاب باعث رقم خوردن صحنه های جالبی در این دیدار شد به گونه ای که برخی ها از اعضای راهیان نور با پای پیاده به سمت مکان استقرار خود می دویدند.

برخی افراد هم امروز که در استان خوزستان به خصوص شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز حضور داشتند با خودروی شخصی خود به محل سخنرانی رساندند و حضور مردمی که بدون کاروان و با خودروی شخصی در محل حضور یافته بودند بسیار چشمگیر بود این در حالی است که اطلاع رسانی خاصی برای این سخنرانی صورت نگرفته بود.

در بین خیل عظیم شرکت کنندگان حضور جوانان محسوس بود و آنها اشتیاق بیشتری برای شنیدن بیانات رهبر معظم انقلاب داشتند. جوانان اغلب دانشجویان دانشگاه های مختلف و بسیجیان کشور بودند که در قالب کاروان های راهیان نور خود را به یادمان شهدای شرق کارون در منطقه دارخوین رسانده بودند.

صادق آهنگران مداح معروف سال های دفاع مقدس که صدایش برای همه مردم ایران یادآور روزهای دفاع و حماسه است نیز قبل از سخرانی رهبر انقلاب به نوحه سرایی پرداخت.

اشک های شوقی که به محض آغاز سخنرانی رهبر معظم انقلاب بر گونه ها جاری شد نشان از پیوند ناگسستنی مردم با رهبر می داد به گونه ای که تعداد زیادی از افرادی که در آن مکان حضور یافته بودند بی اختیار اشک ریختند.

رضا محمدی یکی از افراد حاضر در محل سخنرانی که به همراه اعضای راهیان نور به سخنرانی رهبر انقلاب آمده بود و به شدت اشک می ریخت، عنوان کرد: باورم نمی شود که امسال در حالی به محضر شهدا شرفیاب شده ام که موفق به دیدار و حضور در محضر مقام معظم رهبری هم شدم و این موضوع بی اختیار اشکهایم را جاری کرده است.

وی افزود: باورم نمی شود در آغازین روزهای سال جدید موفق به دستیابی به چنین سعادتی شده ام به گونه ای که امسال، بهترین نوروز عمرم را تجربه کرده ایم.

مادر شهیدی هم که دو فرزندش را در جنگ تقدیم انقلاب کرده است به خبرنگار مهر می گوید: امروز به دیدار ولی فقیه خود نائل آمده ایم. باور کنید اگر خدایی نکرده بازهم جنگ شود خود با این تن ضعیف هم حاضرم جانم را تقدیم ولی فقیه خود کنم.

وی افزود: باورمان نمی شود امروز به دیدار رهبر معظم انقلاب در این نقطه که زمانی محل مجاهدت رزمندگانی از جنس فرزندان شهید من بود نائل شده ام. بی شک کسانی که امروز اینجا حاضر هستند برای حضور این مراسم برگزیده شده اند.

افراد شرکت کننده در این مراسم با شعارهای «ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده»، «هیهات من الذله» و «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» از سخنرانی رهبر معظم انقلاب استقبال کردند.

اما مکانی که امروز مقام معظم رهبری در آن سخنرانی کردند از یادمان هایی است که در سال های احیر مورد توجه جدی قرار گرفته به گونه ای که ساخت و ساز مناسبی برای راهیان نور در آن صورت گرفته است.

یادمان شهدای شرق کارون در 16 کیلومتری شمال شرقی شهر آبادان، در کنار جاده آبادان- اهواز و بخش شرقی رودخانه کارون، 11 شهید گمنام عملیات تا ثامن الائمه در سال 60 به خاک سپرده شده اند. پس از فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر شکست محاصره آبادان، عملیات ثامن الائمه در روز پنجم مهرماه 1360 انجام شد.

این عملیات اولین عملیات مشترک نیروهای ارتش و سپاه پس از عزل بنی صدر بوده که با موفقیت کامل پایان پذیرفت و محاصره آبادان پس از 349 روز شکسته شد. به همین دلیل در این محل شهدا به صورت گمنام مدفون شدند و مزارشان پس از سالها کشف و به عنوان یادمان شهدای عملیات شرق کارون نامگذاری شد.