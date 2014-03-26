هیئت های عزاداری کرج اجتماع فاطمیون را برگزار می کنند

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هیات های مذهبی شهرستان کرج روز پنج شنبه 14 فروردین ماه همزمان با سالروز حضرت فاطمه الزهرا (س) ساعت 10 صبح در میدان شهدای کرج به عزاداری خواهند پرداخت.



مسعودی در ادامه تاکید کرد: هم زمان با اجتماع عزاداران در میدان شهدای کرج تجمع عزاداران فاطمی در شهرستان های نظرآباد، ساوجبلاغ، طالقان و فردیس نیز برپا خواهد شد.



این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به ایام سوگواری حضرت صدیقه کبری (ع)، 750 مبلغ و مبلغه برای ترویج فرهنگ فاطمی و اهل بیت (ع) به مناطق روستایی و شهری استان اعزام شدند.



مسعودی در پایان افزود: در این ایام محافل عزاداری در امامزاده ها و مکان های متبرک استان با حضور عزاداران فاطمی برگزار می شود.