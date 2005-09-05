15 هزار ميليارد ريال اعتبار يارانه دار در اختيار بخش كشاورزي قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مجتبي مومن صفايي در جمع خبرنگاران و با اشاره چگونگي پرداخت يارانه به كشاورزان در سال 84 افزود: در سالجاري بالغ بر 15 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي يارانه دار و تك رقمي براي فعاليتهاي مختلف بخش كشاورزي مانند آبياري تحت فشار، افزايش توليد دانه اي روغني ، طرح طوبي ، توسخه توليدات گلخانه اي ، اصلاح باغات و برقي كردن چاههاي كشاورزي و ساير طرحهاي ديگراختصاص يافته است .

وي تصريح كرد: همچنين از مبلغ 15 هزار ميليارد ريال حدود چهارهزارميليارد ريال ازمحل اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي در اختبار بانكها به عنوان تسهيلات سرمايه ثابت و حدود يك هزار ميليارد ريال به عنوان سرمايه در گردش با نرخ 5/9 درصد تجهيز شده براي كمك به طرحهاي خودكفايي ذرت ، برنج و دانه هاي روغني قرار خواهد گرفت .

مومن صفايي تاكيد كرد: براساس آيين نامه اجرايي تبصره دو قانون بودجه، تخصيص يارانه به تسهيلات سرمايه در گردش و به منظور فعال سازي واحدهاي موجود پرداخت مي شود و اين درحالي است كه در طول برنامه سوم يارانه تخصيص يافته فقط براي تسهيلات با يارانه ثابت پرداخت مي شده است .

وي گفت: درحال حاضرتعدادي ازموافقتنامه هاي اين اعتبارات با سازمان مديريت و برنامه ريزي مبادله و بخشي از قراردادها نيز با سيستم بانكي منعقد شده كه بتدريج اين اعتبارات تجهيز و در اختيار توليد كنندگان بخش كشاورزي قرارخواهد گرفت .

مومن صفايي يكي از مشكلات عمده كشاورزان را نداشتن ضمانت نامه لازم براي دريافت تسهيلات بانكي دانست و اظهار داشت: با توجه به اينكه وقوع برخي بلاياي طبيعي مانند خشكسالي ، سرمازدگي ، سيل و زلزله موجب عدم پرداخت بموقع بازپرداخت و انباشته شدن بدهي آنان به سيستم بانكي شده در نتيجه كشاورزان در دريافت تسهيلات جديد از سيستم بانكي با مشكلات بسياري مانند عدم داشتن ضمانت نامه لازم براي دريافت تسهيلات جديد مواجهه شده اند .

وي در مورد اجراي راهكارهاي موجود براي تسهيل در دريافت تسهيلات بانكي از سوي كشاورزان تصريح كرد: يكي از برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي در سالجاري تهيه اجراي اهكارهاي مشترك با سيستم بانكي و بويژه بانك كشاورزي براي سهولت دسترسي كشاورزان به تسهيلات بانكي بوده بطوريكه در نخستين مرحله در هفته گذشته و با تعامل با بانك كشاورزي ، سقف ضمانتي تسهيلات بانكي براي طرحهاي آبياري تحت فشار400 ميليون ريال و براي ساير فعاليتها 200 ميليون ريال افزايش داده شده است .

به گفته وي، اين تسهيلات در قالب قراردادهاي لازم الاجرا كه نيازي به ارائه وثيقه و يا سفته به بانكها نيست، پرداخت مي شود.

مومن صفايي در مورد كاهش سود كارمزد تسهيلات بانكي به بخش كشاورزي گفت : تسهيلات 15 هزار ميليارد ريالي تخصيص يافته به كشاورزان در سالجاري با نرخ سود بانكي 4 تا 9 درصد در فعاليتهاي مختلف اين بخش مانند (در فعابتهاي آبياري ، كمك به سرمازدگان و خشكسالي با نرخ چهار درصد و ساير فعاليتها با نرخ 5/8 درصد ) است .

وي با تاييد گفته هاي مسوولان در مورد تك رقمي و حتي صفر كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي تصريح كرد: براساس برنامه ريزي صورت گرفته قرار است در سالجاري تسهيلات بانكي با نرخ سود صفر در صد به توليد كنندگان بخش اختصاص يابد كه تا كنون اين طرح براي اجراي فعاليتهايي مانند طرح طوبي و طرح اراضي شيب دار استان گلستان اجرايي شده است .

وي تاكيد كرد: براساس مصوبه دولت، سود تسهيلات بانكي تخصيص يافته به بخش كشاورزي از 13 درصد شروع شده ( زيرا فاصله بين 16 تا 13 درصد را سازمان مديريت به نيابت ازدولت تقبل كرده ) و با توجه به پرداخت پنج درصد اين مبلغ نيز بصورت يارانه ، عمده قراردادهاي منعقد شده با سيستم بانكي 5/8 درصد و تك رقمي است .

مومن صفايي كارورزي فارغ التحصيلان كشاورزي را يكي ديگر از طرحهاي در دست اجراي وزارت جهاد كشاورزي دانست و تاكيد كرد: براساس اين طرح از اول شهريور ماه سالجاري و با اعزام پنج هزار فارغ التحصيل كشاورزي به واحدهاي بخش خصوصي تلاش براي افزايش تكنولوژي در مزارع و واحدهاي توليدي و بكارگيري فارغ التحصيلان آغاز شده وفارغ التحصيلان طي مدت 11 ماه كارورزي از حداقل حقوق وزارت كار و امور اجتماعي يعني ماهيانه 140 تا 160 هزار تومان برخوردارخواهند بود .