برنامه ریزی عملیاتی در بخش اقتصاد و فرهنگ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران استان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را نقشه راه انقلاب اسلامی دانست و افزود: سرلوحه قرار دادن شعار امسال با خدمت از صميم قلب و خالصانه مشكلات مردم را از پيش رو بر مي دارد.

وی اظهارداشت: نامگذاري امسال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، انتخاب حكيمانه اي بود كه مقام عظماي ولايت با شناخت صحيح و جامع از مسائل كشور اين نامگذاري را انجام دادند.

استاندار گیلان گفت: اقتصاد و فرهنگ از اركان نظام شكوهمند اسلامي و پايه هاي اصلي توسعه كشور است.

وی در ادامه با اشاره به تحقق سیاسی مدنظر مقام معظم رهبری از سوی مردم افزود: دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات و رفع مطالبات مردمی انجام می‌ دهد تا با بهبود وضعیت معیشتی مردم حماسه اقتصادی مدنظر معظم له نیز تحقق بخشد.

نجفی افزود: اقدامات دولت فقط منوط به تغییر مدیران نبوده و دولت با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تدبیر رئیس‌جمهور گام‌ های بزرگی در بهبود روابط خارجی برداشته است.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق حماسه سیاسی باید نگاهمان به داخل و توانایی دانشمندانمان باشد، اذعان داشت: گیلان رتبه دوم بیکاری در کشور را دارد به هیچ‌ وجه شایسته جوانان این استان نیست.

استاندار گیلان در ادامه از تمامی مسئولان خواست با تعامل و تدبیر در جهت ارتقا معیشت مردم، کاهش بیکاری و توسعه منطقه ای تلاش کنند.

وی تصریح کرد: فرهنگ اساس کار هرجامعه ای است اگر در کوتاه مدت به اشتغال بصورت اولویت اساسی پرداخته نشود ضربات سهمگین بربخش های مختلف استان وارد خواهد شد.

نجفی با تاکید دوباره به اینکه اساس کار باید اشتغال و توسعه و فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد، گفت: در بحث حمایت از سرمایه گذاری نباید شعاری عمل کرد و در این زمینه با کسی نباید تعارف داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی امید جدیدی برای دولت تدبیر و امید بود، افزود: شرایط اقتصادی کشور نیاز به فضای جدیدی داشت که خوشبختانه همانگونه که همیشه رهبر معظم انقلاب در تنگناها وارد عمل می شوند این بار نیز راه جدیدی را گشودند.

استاندار گیلان اظهارداشت: دولت به جد دنبال اجرای همه جانبه و دقیق این سیاست ها است که به توان داخلی برای شکوفایی در همه عرصه ها نگاه دارد.

وی در ادامه به مسائل و مشکلات استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخشی از اشتغال مشکلات در سالهای گذشته به دلیل مشکلات برنج، چای، ابریشم، مرکبات، زیتون، فندق و بادام بوده است.

نجفی همچنین از كاهش بار ترافيكي وتعداد كشته شدگان تصادفات رانندگي به رغم افزايش ورود گردشگران به استان خبر داد و افزود: با تعريض محور منجيل به رودبار و زير بار ترافيك رفتن بخشي از باقي مانده آزاد راه رشت – قزوين مردم شاهد كاهش بار ترافيكي در استان هستند.

وی بیان داشت: به دليل عدم تعريض محور منجيل به رودبار بعد از تونل دوم مردم در نوروز سالهاي گذشته حتي سه تا هشت ساعت در ترافيك سنگين معطل مي شدند كه امسال با تعريض و بهسازي اين مسير اين مدت به حداقل زمان ممكن در ساعات پردد و اوج ترافيك كاهش يافته است.

استاندار گیلان گفت: براي تعريض محور موجود و تبديل آن به راه چهار خطه به طول هزار و 800 متر 65 ميليارد ريال هزينه شده است.

وی افزود: باقي مانده اين مسير نيز به طول چهار كيلومتر تا پايان سال چهار خطه و تبديل به بزرگراه مي شود.

نجفی همچنين با اشاره به اينكه دو و نيم كيلومتر از 11 كيلومتر باقي مانده آزاد راه نيز بصورت موقت زير بار ترافيك رفته است، اظهارداشت: گره هاي كور ترافيكي استان هر چه سريعتر باز خواهد شد.

وی با اشاره به ورود سه ميليون گردشگر تا روز چهارشنبه به استان گفت: خوشبختانه تعداد كشته شدگان تصادف رانندگي نيز 82 درصد كمتر از مدت مشابه پارسال است اين در حالي است كه ميزان ورود گردشگران 9 درصد افزايش يافته است.

استاندار گیلان یادآور شد: در همين مدت در سال گذشته 22 نفر بر اثر تصادفات رانندگي كشته شده اند كه اين آمار در نوروز امسال هفت نفر است.