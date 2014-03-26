15 مرکز اقامتی در بروجرد وجود دارد/ برخورد با دو واحد اسکان موقت غیرقانونی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله یارمحمدی عصر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: بازدید از اماکن اقامتی و پذیرایی این شهرستان توسط کارشناسان گردشگری که از ابتدای تعطیلات آغاز شده در این شهرستان همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در جریان بازدیدهای دور اول صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره به تعدادی از اماکن اقامتی و پذیرایی شهرستان تذکراتی به منظور رفع نواقص داده شد.

15 مرکز اقامتی در بروجرد وجود دارد

یارمحمدی عنوان کرد: همچنین اجرای دور دوم بازدیدها از واحدهای اقامتی بروجرد برای رفع نواقص و آمادگی بیشتر آنها برای پذیرایی از گردشگران و مسافران نوروزی در این شهرستان آغاز شده و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بروجرد افزود: در حال حاضر 15 هتل، سفره خانه سنتی، مهمان پذیر و سالن غذاخوری بین راهی در بروجرد وجود دارد.

وی عنوان کرد: در این راستا کار نظارت بر قیمت ها، نحوه سرویس دهی، نظافت و شرایط بهداشتی محیط، وضعیت پرسنل و همچنین کیفیت غذا و خدمات ارائه شده توسط این واحدها به صورت ویژه در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

یارمحمدی یادآور شد: در این راستا در جریان بازدیدهای صورت گرفته با دو واحد اسکان موقت که به صورت غیر قانونی در این شهرستان مشغول به فعالیت بودند برخورد قانونی صورت گرفت.

توزیع اقلام فرهنگی در مبادی ورودی و خروجی بروجرد

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توزیع اقلام فرهنگی در مبادی ورودی و خروجی این شهرستان از 28 اسفند سال گذشته آغاز شده که تا پایان سفرهای نوروزی ادامه خواهد داشت.

یارمحمدی ادامه داد: این اقلام فرهنگی شامل نقشه های گردشگری استان لرستان، نقشه شهر و شهرستان بروجرد و همچنین دفترچه راهنمای گردشگری بروجرد بوده که با همکاری سازمان جوانان هلال احمر در مبادی ورودی این شهرستان در حال توزیع است.

وی افزود: شهرستان بروجرد که در مسیر تهران به جنوب قرار دارد هرساله پذیرای گردشگران فراوانی است که در این راستا ضمن برپایی پایگاه هایی، اقلام فرهنگی با هدف جذب هرچه بیشتر گردشگر و آشنایی مسافران با ظرفیت های گردشگری بروجرد بین آنها توزیع می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بروجرد گفت: امسال بروشورهای اختصاصی برای تعدادی از بناهای تاریخی و مذهبی شاخص بروجرد چاپ شده که در محل همان اثر در اختیار بازدید کنندگان قرار می گیرد.