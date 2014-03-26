۶ فروردین ۱۳۹۳، ۲۲:۳۴

سپاه فجر فارس درگذشت آیت الله سید محمدمهدی دستغیب را تسلیت گفت

شیراز - خبرگزاری مهر: سپاه فجر فارس در پیامی رحلت آیت الله سید محمدمهدی دستغیب تولیت سابق حرم حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع)را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: درگذشت عالم عامل، فقیه مجاهد، مرحوم مغفور آیت الله سیدمحمدمهدی دستغیب که عمری طولانی را در خدمت به اسلام و مسلمین و مذهب حقه اهل بیت (ع) و تولیت آستان باعظمت احمدی ومحمدی نمود، ثلمه ای جبران ناپذیراست.

سپاه فجرفارس، این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیت مکرم ایشان وخاندان دستغیب تسلیت عرض کرده و برای آن عالم فرهیخته و مجاهد علو درجات و حشر با اولیائش از خداوند منان مسئلت دارد.

آیت الله سید محمد مهدی دستغیب متولی سابق آستان حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) و برادر شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب،شامگاه دوشنبه چهارم فروردین ماه جاری دعوت حق را لبیک گفت و به رحمت ایزدی پیوست.

