استانداردسازی کالاهای تولیدی در اردبیل پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از ستاد هماهنگی خدمات سفر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: شعار استاندارد این است که با رعایت استاندارد ها بتواند زندگی را دگرگون کرد.

وی افزود: در حال حاضر برخی کالاهای تولیدی استان فاقد استانداردهای لازم بوده و در ادامه مشکلاتی را برای مصرف کننده فراهم می کند.

وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد اردبیل در سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه در بخش مصالح ساختمانی را ملزم به اخذ استاندارد کرد، اضافه کرد: ادامه اجرای این طرح در سایر گروه های کالایی نیز دنبال خواهد شد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تاکید کرد: در حال خاضر بروشورهای استاندارد کالاهای مصرفی مختلف در ستاد هماهنگی خدمات سفر توزیع می شود.

وی از استقبال گردشگران و مراجعان از بروشورهای اطلاع رسانی خبر داد و افزود: در این بروشور استاندارد مهمترین کالا ها از جمله وسایل برقی، خودرو، مواد خوراکی، شوینده ها و انواع کف پوش ها عنوان شده است.

علایی تصریح کرد: با مطالعه این بروشور می توان استاندارد یک کالا را تشخیص داد و در هنگام خرید از این اطلاعات استفاده کرد.

وی افزود: استاندارد سازی کالا ها نیازمند فرهنگ سازی است و در این راستا باید از خود شهروندان کمک گرفت.